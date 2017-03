Aref (21) sendt tur-retur Afghanistan på en dag

– Vi jobber nå med en ny omgjøringsbegjæring i håp om at han får bli i Norge, sier Arefs advokat Josteins Løken.

21-åringen ble onsdag løslatt fra Trandum leir som brukes for å sikre gjennomføring av tvangsreturer av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Flyktet fra Afghanistan

Aref Hosseini er afghansk statsborger, men har forklart at han vokste opp med familien i Iran. I 15-årsalderen ble han sendt til Afghanistan hvor han jobbet i et steinbrudd i noen måneder før han flyktet til Norge.

– Han har ikke noen familie eller nettverk i Afghanistan. Familien hans bor i Iran der de er papirløse flyktninger, sier Jostein Løken.

KOM ALENE: Aref flykta alene fra Afghanistan da han var 15 år. Foto: PRIVAT

I 2012 kom han til Elverum som enslig mindreårig flyktning. I 2009 ble det strammet inn slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få varig opphold i Norge. Han fikk derfor begrenset opphold til han fylte 18 år.

UDI avslo asylsøknaden hans da han ble 18 fordi de ikke tror på forklaringen hans om situasjonen i Afghanistan og flukten videre. Ankeinstansen UNE er enige i vedtaket. UNE har ikke villet kommentere saken overfor lokalavisa Østlendingen tidligere, og har heller ikke kommentert den overfor NRK.

I Østlendingen er saken omtalt flere ganger, og både biskop og flere politikere har støttet Aref i kampen om å få bli i landet.

Sendt ut og deretter tilbake igjen

Etter flere forsøk på å få omgjort utvisningsvedtaket ble Aref sendt tilbake til Afghanistan sist lørdag. Men der ville de ikke ta imot han, så han ble sendt med første fly tilbake til Norge igjen der han ble satt i Trandum leir.

– Vi har heldigvis vunnet fram i at det ikke er fare for at han stikker av, sier advokat Jostein Løken om at Aref ble løslatt fra Trandum onsdag.

I løpet av onsdagen skal han derfor få komme tilbake til Elverum, men det kan bare være på lånt tid. NRK har ikke fått kontakt med Aref men støttegruppa for han står klare til å ta imot han.

– Vi er realistiske på hva som kan skje videre, men vil hjelpe han så godt vi kan. det er en veldig uavklart situasjon, sier Ole Kristian Bonden i støttegruppa.

STØTTEGRUPPE: Prest i Elverum Ole Kristian Bonden er med i støttegruppa som nå jobber videre for å hjelpe Aref. Foto: Torunn Myhre / NRK

Støttegruppa vil foruten å gi han omsorg også drøfte å hjelpe han økonomisk i påvente av en avklaring.

– Han går på skole men har ikke fått jobbe siden han oppholder seg ulovlig i landet. Han kommer seg ikke videre i livet, sier Bonden.