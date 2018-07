Arbeidstilsynet har stengt byggeplass etter dødsulykke

Ulykka skal ha skjedd ved heising av et betongelement. En mann i 50-årene mistet livet da betongelementet han sto på knakk og falt ned sammen med mannen.

Ulykken skjedde torsdag ettermiddag i forbindelse med oppføring av et nytt Biltema-bygg. Mannen ble erklært død på stedet.

SPERRET: Politiet sperret av området der ulykka skjedde. Nå er hele byggeplasse stengt inntil videre. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Gransker byggeplassen

Fredag undersøkte Arbeidstilsynet hva som hadde skjedd.

– Vi har hatt to inspektører på ulykkesstedet i dag, som har snakket med entreprenører, ansatte og politiet, sier Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

Han sier at det foreløpig kan se ut som at det har skjedd noe i forbindelse med heising og innfesting av betongelementet, som har gjort at elementet knakk. Arbeidstilsynet gransker videre det som har skjedd.

– Inntil videre har vi beslutta å stenge byggeplassen, for å få kartlagt årsaker og årsakssammenhenger, sier Haugen.

GRANSKER: Kjell Haugen i Arbeidstilsynet sier de nå undersøker videre hva som skjedde da en mann døde i ei ulykke. Arkivfoto. Foto: Dag Kessel / NRK

Entreprenør: – Tankene går til de pårørende

Det er Lillehammerfirmaet Evensen & Evensen som er hovedentreprenør på byggeplassen, men mannen som omkom arbeidet for underleverandøren Elementpartner.

– Det er helt klart at stemninga blant de ansatte på stedet er preget av det som skjedde. Tankene går til de som jobber tett med mannen og til de pårørende, sier kommunikasjonsrådgiver for ØM Fjeld, morselskapet til Evensen & Evensen, Jøran Ledal.

Ledal forteller at HMS-ansvarlig i ØM Fjeld har vært med på gjennomgangen med politiet og Arbeidstilsynet i dag.

Full gjennomgang

Styreleder Ove Søvik i Elementpartner, firmaet som hadde leid inn mannen som omkom, sier at de skal ha full gjennomgang av det som skjedde.

Firmaet er hjemmehørende i Åndalsnes i Møre og Romsdal, og har rundt 100 ansatte. Selv om mannen ikke er ansatt i firmaet, tilbyr de kriseteam for alle ansatte som har behov for det.

– Vi tar vare på de berørte så godt vi kan, og har god kontakt med både politi, Arbeidstilsynet, hovedentreprenøren og ikke minst firmaet vi leide mannen inn fra, sier Søvik.

Han forteller at et titalls ansatte er samlet på hovedkontoret i Åndalsnes i kveld, for å gjennomgå det som har skjedd. Han sier at tankene går til de pårørende.

Mannen som døde er hjemmehørende i Fjell kommune i Hordaland.

Saken etterforskes videre av politiet og arbeidstilsynet.