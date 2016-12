Arbeidsledigheten i Hedmark har falt i to år

Ved utgangen av desember var det registrert 1926 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet for øvrig var på 2,8 prosent, viser desembertallene fra Nav.

– Nå har ledigheten i Hedmark hver måned i over to år vært lavere enn i tilsvarende måned året før, sier en fornøyd fylkesdirektør i NAV Bjørn Lien.

Fylkesdirektør Bjørn Lien i Nav smiler bredt over lave ledighetstall i Hedmark. Foto: Nav Hedmark

Fikk jobb gjennom Nav

I 2014 lå ledigheten i Hedmark på 3,3 prosent. Siden den gangen har grafen bare pekt en vei. Denne trenden har Vidar Evensen fra Stange hatt god glede av.

– Nå gleder jeg meg til hver gang jeg skal på jobb, så det er bare en fryd, sier han.

Evensen jobbet som lokfører i NSB frem til 2010 før en dårlig rygg satte en stopper for det. Siden da har han vært utenfor arbeidslivet, men er nå inne i et 50 prosent vikariat på Felleskjøpet. Her veksler han mellom å jobbe i Elverum, Rudshøgda og Hamar.

Heidi Evensen i Felleskjøpet er glad for et tett samarbeid med Nav. Foto: Mats Sparby / NRK

– Samarbeidet med Nav kan jeg ikke få fullrost nok. Jeg har fått god hjelp og støtte, så hadde det ikke vært for Nav hadde jeg nok ikke vært her, mener han.

– Må ta initiativ

Han har vært offensiv i forhold til å komme seg ut i jobb, tatt alle kurs Nav har tilbudt ham samt gjennomført et arbeidstreningsprogram. Det førte til slutt til vikariatet på Felleskjøpet.

– For oss er det viktig å hjelpe folk ut i arbeidet igjen, og det får vi mye igjen for. Slike som Vidar bidrar med mye for bedriften, så vi håper å kunne ansette han den dagen det åpner seg en fast stilling, sier Heidi Evensen, leder for Felleskjøpet.

Å vise vilje til å komme seg ut i jobb er noe Nav vektlegger tungt i sine veiledningsprogram. Er man arbeidssøkende må man nemlig regne med å bruke tid og krefter før man er ute i jobb igjen.

– Vidar har tatt et ettårig kurs gjennom Nav, der har han blant annet fått arbeidstrening, noe som ga en åpning hos Felleskjøpet. Men vi er helt avhengig av folk gjør som Vidar og viser vilje til å få en jobb selv, sier Nav-veileder Eva Neskværn.