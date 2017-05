Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at Elverum med vilje lot fire spillere få rødt kort mot Lillestrøm, slik at de ikke risikerte karantene da sluttspillet startet. Og reaksjonen ble streng. Trener Apelgren fikk en måneds karantene, mens tre spillere fikk to kampers karantene.

– Kult å være tilbake

Nå er han tilbake, og vil ikke snakke om det som har skjedd. Han vil fokusere på kampen.

– Det er kult å være tilbake, og så er det en finalekamp som vi har lengtet lenge etter, så dette skal bli gøy.

For Apelgren er det ikke ekstra viktig å vinne når han nå er tilbake etter utestengelsen.

– Nei, egentlig ikke. Vi prater om en finale og en plass i Champions League.

Apelgren håper at publikum i Terningen Arena skal hjelpe laget fram til seier.

– Herlig med Arendal

Apelgren er svært fornøyd med at det er akkurat Arendal som er finalemotstander.

– Det er herlig. Om det er noe annet lag som skal ta vår Champion League-plass så er det Arendal som har tydelige ambisjoner ute i Europa og som har klare ambisjoner om å vinne. De har dessuten Norges nest beste fans, smiler Apelgren som ser for seg en herlig konkurranse på tribunen.

Elverum vant begge seriekampene mot Arendal. Han ser for seg kampen slik:

– Det vil ble en kamp med to lag som er taktisk godt forberedte, det blir svært jevnt og små marginer som avgjør, mener Apelgren.

Og bortsett fra sluttspillseier, er det Champions League som frister:

– Det er viktig, men den største gulroten når vi spiller en finale er å vinne. Det som skjer i framtida har ikke det største fokuset. Det er viljen til å stå der med en gullmedalje til slutt.

Det er solgt 2000 billetter til kampen. Hallen tar 2500 tilskuere og Elverum håndball håper det blir så mange i hallen.