Ap-jubel over skolevalg i innlandet

Resultatene fra skolevalget i år viser at Ap går fram i forhold til skolevalget i 2013 både i Hedmark og Oppland. Særlig i Oppland er framgangen stor, fra 25,9 til 37,6 prosent.

Samtidig går også Sp, SV og MDG kraftig fram i begge fylker. Dermed er det rødgrønn optimisme i innlandet etter skolevalget.

Ungdommen har også i stor grad vendt seg bort fra de to regjeringspartiene. Høyre i Hedmark og Oppland ligger nå på 11,9 og 9,9 prosent. Skolevalget i 2013 viste 23 og 22,3 prosent.

Frp blir halvert i Hedmark, og fikk nå 7,2 prosent. I Oppland er det en svak nedgang fra 11,6 til 8,1 prosent.

– Opposisjonspartiene gjør det alltid bedre i skolevalg. Samtidig har også konflikten rundt fraværsgrensene i skolen vært en vanskelig sak, sier Ola Svenneby, leder i Hedmark Unge Høyre.

– Faren er ikke over for Ap

SAMFUNNSFORSKER KLAR FOR ET SPENNENDE VALG: Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Skolevalget nasjonalt gikk også Arbeiderpartiets veg. Økningen var fra 23 til 27,8 prosent

– Betyr dette at partiet kan slutte å bite negler?

– Nei, men det er et oppmuntrende resultat for partiet at det nå er det klart største blant skoleungdommen. Det kan jo være et tegn på at tilbakegangen fra den siste uka har stoppet opp, sier samfunnsforsker Jon Helge Lesjø ved Høgskolen i Innlandet.

– En slik utvikling i stemmetallene er de helt avhengig av for å kunne få regjeringsmakt.

Lesjø sier også at konflikten rundt fraværsgrensen kan ha vært medvirkende til nedgangen for Høyre.

Støtte til Senterpartiet

Om Frp i Hedmark er halvert, har det motsatte skjedd for Senterpartiet. 14,2 prosent av de videregående elevene stemte her for Sp, mens det samme tallet for 2013 var 7,6. I Oppland var økningen fra 11,4 til 15,5 prosent.

Resultater fra skolevalget i innlandet

De siste to dagene har det blitt gjennomført skolevalg ved videregående skoler i hele landet. 27 skoler i Hedmark og Oppland har gjennomført valg.

Her ser du detaljene for de to fylkene og alle skolene: