Ap har gitt opp håpet om tre på tinget

I formiddag, da 95,2 prosent av stemmene i Oppland var talt opp, viste stemmene at Arbeiderpartiet hadde to mandater inne på Stortinget. Det samme hadde Senterpartiet.

Men – om lag 5.000 stemmer var fortsatt ikke talt opp og Arbeiderpartiet manglet kun 265 stemmer på å ta sitt tredje mandat i Oppland. Arbeiderpartiet øynet et håp om at Tore Hagebakken og Rigmor Aasrud kunne få følge av tredjekandidat Stine Renate Håheim.

– Vi har ikke gitt oss. Får vi 300 flere stemmer enn Sp, av de stemmene som fortsatt ikke er talt opp, får vi tre representanter som i dag, sa andrekandidat Tore Hagebakken.

Innrømmet nederlag

Men – nå i ettermiddag er 99,8 prosent av stemmene i Oppland talt opp og da er tallenes tale klare.

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand er inne som andrekandidat i Oppland, mens Stine Renate Håheim, som har to perioder på Stortinget for Arbeiderpartiet, er ute.

– Takk for denne gang, det har vært en fryd å representere Arbeiderpartiet på Stortinget. Gratulerer så masse til Marit, en stor trøst at en ung dame fra Valdres tar over plassen jeg har vært så heldig å få låne i åtte år, skriver Håhem på sin Facebook-side.

SPENNENDE: Kun noen hundre stemmer skilte Arbeiderpartiets Stine Renate Håheim (t.v.) fra å ta Stortingsplassen fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) i Oppland.

Svært jevnt

Tore Hagebakken fikk i formiddag støtte fra samfunnsforsker på Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø, på at dette kunne slå begge veier.

– Det skiller faktisk bare 265 stemmer mellom de to partiene ut fra mine beregninger. Dette er så tett at det kan skje endringer, sa Lesjø da.

Hvis Senterpartiet hadde mistet sitt ene mandat i Oppland, og Arbeiderpartiet hadde fått inn tre, kunne dette fått konsekvenser også andre steder enn lokalt i Oppland.

Måten man regner utjevningsmandater på her til lands kan nemlig føre til at det som skjer i Oppland får ringvirkninger andre steder.

– Hvis Senterpartiet hadde mistet sitt andremandat i Oppland, ville de ha sittet igjen med en mye større ubrukt stemmereserve i den nasjonale oversikten. Det ville igjen kanskje kunnet påvirke fordelingen av utjevningsmandater mellom fylkene, sa Lesjø da vi snakket med han i formiddag.