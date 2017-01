Ansatt ved asylmottak siktet for overgrep

– Vi har mottatt en anmeldelse fra en yngre gutt hvor anmeldelsen går på seksuelle overgrep fra fire personer. Det skal ha foregått på et asylmottak, sier Jane Lundstadsveen, politiadvokat i Innlandet politidistrikt.

Overgrepene skal ha skjedd i 2015 da gutten og hans familie bodde på et asylmottak i Oppland. Den ene av mennene jobbet på mottaket, mens de tre andre mistenkte mennene var beboere der.

– Overgrepene skal ikke har foregått i fellesskap. Overgrepene skal ha skjedd en eller flere ganger, sier Lundstadsveen til NRK.

Ikke fengsling

Den siktede mannen i 20-åra ble pågrepet av politiet den 23. januar i år. Mannen kommer fra et annet europeisk land. Politiet ønsket å få ham varetektsfengslet på grunn av faren for at han skal forlate landet.

Men Sør-Gudbrandsdal tingrett valgte tirsdag denne uka å løslate ham da de ikke fant skjellig grunn til mistanke. Retten legger til grunn at de kun har partenes ulike forklaringer å forholde seg til, og at det ikke har vært vitner til hendelsene.

– Han stiller seg avvisende til siktelsen og sier at dette er ukjent for han, sier Svein Olav Bøen, som er forsvarer for mannen.

Han forteller at hans klient har opplevd saken som svært belastende, og at mannen vil forlate landet når arbeidskontrakten hans går ut i februar.

Etterforsker videre

Ifølge politiet så befinner de tre andre mistenkte mennene seg på ulike asylmottak rundt om i landet.

– Vi fortsetter etterforskninga videre, det er mye som gjenstår med tanke på avhør av de øvrige mistenkte, sier politiadvokat Jane Lundstadsveen.

Gutten og hans familie har flyttet fra Oppland.

Guttens bistandsadvokat, Johannes Bakkevig ønsker ikke å uttale seg om saken.