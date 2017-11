Forsvarer med påstand ransak

Forsvarer for mannen fra Litauen, som er tiltalt for gullsmedranet i Trysil, mener tre år og to måneder er rett straff. Forsvarer viser til at han har tilstått og at det ikke ble brukt våpen. Aktor mener fengsel i fire år og ni måneder er rett straff.