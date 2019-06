Det var størst spenning knyttet til den nye rekonstruksjonen da ankesaken mot Svein Jemtland startet i Eidsivating lagmannsrett på Hamar mandag.

Svein Jemtland ble dømt til 18 års fengsel for drap på kona Janne Jemtland i Brumunddal i desember 2017. Hun ble funnet død i Glomma etter å ha vært savnet i to uker. Svein Jemtland anket dommen, og mandag startet ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Ventet to uker

AKTOR: Aktor Iris Storås tror ikke på at Janne Jemtland ble drept ved et uhell. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Aktor Iris Storås beskrev i sitt innledningsforedrag hva hun mener skjedde etter at ekteparet Jemtland kom hjem fra en romjulsfest natt til 29. desember 2017. Ekteparet skal ha kranglet og Jemtland skjøt kona på gårdsplassen hjemme. Skuddet var dødelig, men ifølge rettsmedisinerne døde hun av drukning to til tre timer etter skuddet.

Dette stemmer dårlig overens med det Jemtland har forklart. Han har forklart at han dumpet kona i Glomma i Våler natta etter.

Det tok over to uker før han tilstod å ha drept kona, og han hadde i mellomtiden forsøkt å skjule spor, som å kjøre bort snø med blod, og ødelegge konas mobil. Deres eldste sønn var hjemme da det hele skjedde.

I lagmannsretten gjentok han forklaringa han ga i tingretten om at det hele var et uhell. Forsvaret håper at den nye rekonstruksjonen fra mai kan styrke denne forklaringa.

Aktor har tidligere karakterisert det som skjedde som en henrettelse.

Kranglet om Tinder

Jemtland beskrev jula fram til den fatale natta som kjempefin. Han sa i retten at kona hadde vært sliten før jul og de hadde kranglet litt, men ikke mer enn normalt.

Den skjebnesvangre kvelden drakk han mer enn han pleide, og ble full. I retten forklarte han at kona ble svært sint etter at de kom hjem og hun oppdaget på telefonen hans at han hadde en konto på Tinder. Ifølge Jemtland kalte kona det et tillitsbrudd og sammenlignet det med å være utro. Tiltalte hevder at da de var på soverommet, fant kona fram et våpen som lå i nattbordsskuffen. Det lå der, ifølge Jemtland, fordi kona følte seg utrygg.

– Jeg har ingen forklaring på hvorfor hun gjorde det, sa Jemtland som hevdet at han forlot soverommet frivillig.

Han beskrev et basketak i trappa der begge faller og de til slutt havner utenfor døra på trappa. Jemtland forklarte at han da forsøkte å ta fra kona våpenet, og at de begge falt. Da gikk våpenet av. Etter hvert oppdaget han at kona var skutt.

– Jeg ble helt hysterisk, sa han.

I ankesakens første dag stilte aktor Iris Storås en rekke spørsmål til Jemtland om hva som skjedde. Blant annet fokuserte hun på hvorfor han ikke med en gang sa at kona skulle ha truet henne og at han forsøkte å avvæpne henne

Tiltalte forsvarer seg med at han har føyd til ting etter hvert som han husket flere detaljer. Han sier at det var mange og lange avhør, og at han var sliten.

I rekonstruksjonen i mai sa Jemtland at kona truet med å skyte ham i skrittet.

– Var på veg til å ringe ambulanse

DUMPET: Janne Jemtland ble dumpet her ved Eid bru i Våler. Foto: Elias Engevik

Etter ta kona var skutt, kom sønnen ned og lurte på hva som skjedde. I retten hevdet den tiltalte at han var på veg til å ringe ambulanse, men unnlot å gjøre det for å skjerme sønnen for det som hadde skjedd.

–Jeg gjorde ting jeg ikke kan forsvare si ettertid, sa Jemtland.

Han beskrev panikk og angst og at han måtte få henne bort. Han forklarte at han pakket henne i plast og bar henne inn i bilen.

Etter dette tenkte han at det ikke var noen veg tilbake. Han fortsatte i de nærmeste dagene med å skjule spor og juge om hva som hadde skjedd, blant annet til barna.

– Alt raste sammen. Det var ingen veg tilbake, men i dag skjemmes jeg over dette, sa han. Han mente det verste var å lyve for barna.

Han hevder å ha sagt til dem at mora hadde reist bort. I retten i dag sa han at han ikke hadde noen plan, men at tanken om å dumpe kona dukket opp etter hvert.

Derfor skal han ha kjørt og lett etter ei bru. Det endte ved Eid Bru i Våler.

– Jeg følte avsky og grein da jeg gjorde det, sa Jemtland, og begynte å gråte i retten. Han ba da om en pause.

Han sa at han aldri kom til å tilgi seg sjøl for det han har gjort.

Det er satt av to uker til ankesaken.

