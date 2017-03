Angrer rødt kort-jukset

– Når alt ble som det ble, så er det klart at jeg angrer. Jeg gjorde det fordi jeg trodde jeg var smart. Det var nok ikke så smart allikevel viser det seg, så man kan si at jeg angrer, sier Elverums håndballtrener Mikael Apelgren.

Det var søndag 19. mars at Elverum pådro seg fire røde kort med vilje . Mikael Apelgren innrømmet senere rødt kort-jukset i kampen de vant 30-22 mot Lillestrøm.

Les: Lillestrøm klager Elverum inn til forbundet

Erik Toft var en av spillerne som fikk rødt kort, og ble sendt i garderoben. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar hadde alle fått rødt kort tidligere i sesongen og fikk dermed karantene i siste seriekamp mot Halden. Dermed stilte de med «blanke ark» da NM-sluttspillet startet. Nå angrer Apelgren det hele.

– Dette har fått helt syke proporsjoner, og det ligger ikke i mine hender lenger. Nå må vi bare jobbe på mest mulig profesjonell måte, og prøve å gjøre det så bra som mulig. Det finnes ingen andre alternativ, sier Apelgren.

I går vant laget hans 27-22 over Drammen i første kvartfinalekamp i sluttspillet.

– Vi har det veldig tøft om dagen, og da gjelder det å håndtere det på best mulig måte. Så får vi se hvordan det ender i sluttspillet, sier Apelgren.

Kan bli utestengt i fire uker

Elverum risikerer en knallhard straff etter episoden . Apelgren kan bli utestengt fra all håndball i en måned. Det er hva påtalenemnda i Norges Håndballforbund foreslår som straffereaksjon etter jukset. De foreslår også at tre av Elverums spillere utestenges i to kamper.

En endelig dom fra håndballforbundet, etter en eventuell anke fra Elverum, vil trolig ikke foreligge før etter påske. Dermed vil kvartfinalerunden mot Drammen ikke påvirkes.

Domsutvalget behandler saken 3. april. Etter det har Elverum en frist på 14 dager fra en dom foreligger til å anke saken.