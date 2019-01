Angelica-saken: Fjerner 25 vitner

Den 13 år gamle jenta ble funnet død på en hytte på Beitostølen 2015, og undersøkelser viste at hun døde av avmagring.

Det er spørsmål knyttet til påstander om mobbing av jenta i oppveksten, og oppfølgingen av dette på ulike skoler, som nå ikke blir en del av bevisføringen, opplyser førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

– Vi mener dette er spørsmål som ikke er viktige i forhold til tiltalen. Saken blir derfor begrenset. Det blir færre vitner og det er satt av mindre tid til saken, sier Dymbe til NRK.

Rettsaken i Eidsivating lagmannsrett starter på Hamar tirsdag 15. januar. Det er satt av drøyt tre uker til saken, noe som er vesentlig kortere enn i tingretten.

I tillegg er rundt 25 vitner fjernet fra den opprinnelige vitnelista på 75 personer.

HELSEPROBLEMER: Den tiltalte moren under rettssaken i Gjøvik tingrett i 2018. Flere ganger underveis fikk hun helseproblemer på grunn av diabetessykdom og måtte avbryte sin forklaring. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tre års fengsel

Den tiltalte, Camilla Lem Heggelund, ble i mai 2018 dømt til tre års fengsel i Gjøvik tingrett for grov mishandling og omsorgssvikt av datteren Angelica (13). Moren anket dommen.

Hennes forsvarer, Aasmund Olav Sandland, skriver i en e-post til NRK at de er godt fornøyde med at saken begrenses.

Han forklarer at det er enighet om å spisse bevisførselen opp mot tiltalen.

– I tingretten handlet det for mye om hva slags oppfatning personer og skoler i Lommedalen måtte ha om tiltalte. Vi er meget tilfredse med endringen, skriver Sandland.

HALSKJEDE: I retten bar den tiltalte moren et halskjede med bilde av sin døde datter Angelica. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Halverte kroppsvekten

13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015 der hun i lengre tid hadde oppholdt seg sammen med moren.

Da hun ble funnet, veide jenta bare 21,7 kg. Kroppsmasseindeks var på 8.8.

Moren ble siktet og senere tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling. Hun har hele tiden nektet straffskyld og forklart at datteren led av anorexia, og at hun forsøkte å hjelpe henne.

Måtte avbryte rettssaken

Rettssaken mot moren ble første gang forsøkt gjennomført i Gjøvik tingrett våren 2017, men ble utsatt da kvinnen fikk akutte helseproblemer på grunn av diabetes.

Våren 2018 ble saken gjennomført på nytt. Flere ganger underveis måtte den tiltalte kvinnen få helsehjelp, men rettssaken ble gjennomført i sin helhet.

To rettsoppnevnte psykiatere kom til at hun var strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe opplyser at det i lagmannsretten er tilrettelagt for at den tiltalte kan følge rettssaken fra et eget rom med videooverføring. Det vil også være en lege til stede i retten for eventuelt å kunne følge henne opp.