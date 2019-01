Angelica (13) kan ha vært død før moren ringte nødtelefonen

AMK-operatøren som tok imot nødsamtalen fra den tiltalte moren på nyttårsaften for tre år siden, vitnet i ankesaken i lagmannsretten i dag. Det samme gjorde ambulansepersonellet og legen som rykket ut til hytta på Beitostølen.

Hele den 40 minutter lange nødsamtalen ble spilt av i lagmannsretten. Det var en svært fortvilet mor som ringte og fortalte at jenta hadde spist for lite og at hun var bevisstløs .

AMK-operatøren spurte om hun pustet, noe moren først svarte ja til, men noe senere i samtalen ropte hun at hun ikke pustet lenger. AMK-operatøren instruerte henne da til å utføre hjerte- og lungekompresjon.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, mener jenta kan ha vært død før moren ringte nødtelefonen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men påtalemyndigheten ville fram til at jenta kan ha vært død allerede da moren ringte nødtelefonen.

– Vi er av den oppfatning ja, og vi mener det har en viss relevans knyttet til morens troverdighet, sier aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Stusset over at hun ikke hørte noe

Han ville vite om AMK-operatøren hørte at moren utførte hjerte- og lungekompresjon på datteren. Det gjorde hun ikke og det er uvanlig, sa hun.

– Det er en veldig tung jobb og normalt så hører vi på stemmen og pusten at de utfører kompresjoner, sa operatøren.

Dommeren ville vite hva hun tenkte om dette underveis i samtalen. Hun sa at hun stusset litt og ikke var sikker på om moren faktisk utførte kompresjoner.

Så med en gang at hun var død

Ambulansen hadde problemer med å finne fram til hytta og nødsamtalen ble svært dramatisk mot slutten. Moren måtte forlate datteren for å gå ut og rope etter ambulansefolkene som hadde stoppet ved feil hytte.

Den kvinnelige ambulansesjåføren som kom inn i hytta først, sier hun ikke var forberedt på det som møtte henne.

– Det er vanskelig å forklare, men jeg kunne se med en gang at hun var død. Jeg reagerte også på at hun var fryktelig tynn, sa vitnet.

Legen som kom med luftambulansen rundt en time etter nødanropet sier han aldri hadde sett noen som var så tynn før. Han syntes det så ut som om jenta hadde vært død en stund og han tror hun hadde ligget død i senga en stund før moren fant henne.

Andre fra ambulansen har forklart i retten i dag, at det ikke var en dødsstivhet som tydet på at jenta hadde vært død lenge.

– Vi mener hun allerede kan ha vært død. Men det er ikke avgjørende for skyldspørsmålet og retten trenger ikke ta stilling til det, sier aktor Dymbe.

Grov omsorgssvikt

Den 47 år gamle moren til Angelica er tiltalt for grov omsorgssvikt fordi hun ikke sørget for at datteren fikk helsehjelp. Hun veide bare 21,7 kilo da hun døde.

Den tiltalte moren forklarte seg tirsdag og onsdag, men er ikke tilstede i retten i dag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I Gjøvik tingrett ble moren dømt til fengsel i tre år og til å betale faren til datteren 125.000 kroner i erstatning.

Faren til Angelica er til stede i retten og han forklarte seg i dag tidlig .

Han fortalte at han ikke trodde det var sant da den tidligere svigermoren ringte og sa at datteren hans var død. Først da FBI kom på døra hans hjemme i USA måtte han innse at det var sant, forklarte han.