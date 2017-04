Ambulansepilot: – Mest kompliserte fjellredningsaksjonen på flere år

Det var på en topptur i Jotunheimen 18. april i 2016 at tre svenske turkamerater opplevde det som for alltid vil prege livene deres. At de alle tre var fjellvante hjalp ikke denne gangen.

JOTUNHEIMEN: Her befant de svenske turkameratene seg i fjor.

Tobias Matteusson sitter med et bilde av fjellet foran seg å peker.

– Her oppe begynte det å blåse, og vi ante ikke at det var noe farlig der. Så vi avtalte å komme oss ned en liten bit, for så å grave oss ned, koke kaffe og spise sjokolade, sier Matteusson.

Planen var å vente til vinden roet seg før de bevegde seg videre.

– Men så langt kom vi aldri.

Dramatiske nødmeldinger

Den første nødmeldingen ble ringt inn klokka 14:44. Lydloggen fra ulykka vitner om dramatiske meldinger.

Jeg har tre svensker på Loftet i Jotunheimen. To har gått utfor et stup, og den ene har mest sannsynlig brukket ryggen. Personen har ingen følelse og klarer ikke å røre på seg. Lydlogg fra politiet

Meldingene gikk fra politiet som skulle tilkalle luftambulanse. Men det skulle bli verre.

Været var så dårlig at luftambulansen ikke kom seg helt inn til ulykkesstedet. Eneste mulighet var å fly inn den lokale fjellredningsgruppa.

– Når det kom frem at det var to skadde, ble det rekvirert to luftambulanser og en Sea King. Plutselig var aksjonen mye større, sier redningsmann i Nord-Gudbrandsdal Alpine Fjellredningsgruppe, Ulf Ryen.

FØR ULYKKEN: De fjellvante svenskene Tobias Matteusson, Tomas Ivner og Lars Hansing fra Lidköping tok en selfie i Jotunheimen før den dramatiske ulykken. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Rett før ulykken

Tilbake i Lidköping i Sverige forteller Tobias Matteusson om minuttene før det gikk galt.

– Jeg gikk først, Tomas rett bak meg og til sist Lars. Det var der et sted noe gikk feil. Sikten forsvinner og vi går over kanten.

Tomas og Tobias faller rundt 35 meter og blir liggende urørlige på breen. Sistemann får ringt etter hjelp.

Det blir en dramatisk redningsaksjon.

Nord-Gudbrandsdal Alpine Fjellredningsgruppe deltok i aksjonen, sammen med luftambulansen og Sea King. Foto: ALBERT LUNDE

Kjemper for livet

Nødetater på bakken og i lufta jobber hardt for å redde de svenske skituristene, tross ekstremt vanskelig forhold på grunn av vær og vind. På breen kjemper Tomas Ivner for å holde liv i kameraten Tobias.

KJEMPET SEG TILBAKE: Tobias Matteusson på sykehuset etter ulykken. Foto: PRIVAT / PRIVAT

– Da sier jeg til Tobias, nå er de her. Endelig er de her.

Sterkt nedkjølt og med ti knekte ryggvirvler blir Tomas fraktet ut. For Tobias er det enda verre.

– Mens vi holder på blir han stadig dårligere, og til slutt får han det som vi oppfatter som en hjertestans, sier Andreas Simensen som er anestesilege og var med på redningen.

Tobias svever mellom liv og død på vei til sykehuset i Trondheim.

– Det er den mest komplekse fjellredningsaksjonen på mange år, sier pilot i luftambulansen, Morten Jystad.

Tilbake til Lom

Men etter måneder på sykehus har både Tomas og Tobias kjempet seg tilbake til livet. Og det gode samarbeidet mellom luftambulansen og fjellredningsgruppa gjorde at de ble reddet ut i live 18. april 2016.

Nå vil kameratgjengen til Lom for å takke sine redningsmenn. 2. mai går turen tilbake til dalen.