Alvorlig skadd etter ulykke

Politiet fikk melding om ulykka litt før klokka 09.30 i formiddag og rykket raskt ut til stedet sammen med andre nødetater.

Det de fant var en bil som hadde kjørt av veien og to personer var skadd.

Etter undersøkelser på stedet ble det konstatert at den ene av de to i bilen hadde så alvorlige skader at det ble rekvirert luftambulanse. Den andre personen er sendt i ordinær ambulanse til Hamar sjukehus.

Dirigering på stedet

Ifølge politiet kan det se ut som utforkjøringen har skjedd på et rett strekke på riksvegen, eller i utgangen av en slak sving.

Veien var en stund sperret, men nå er det mulig å passere ulykkesstedet.

– Trafikken dirigeres på stedet nå så det er mulig å passere, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Dyre Antonsen.

Politiet har foreløpig ikke noen mistanke om høy fart, men det blir nå gjort undersøkelser på stedet før ulykkesbilen fjernes.

– Vi foretar nå en åstedsanalyse sammen med Statens vegvesen for å finne ut mer om årsaken til utforkjøringen, forteller Antonsen.