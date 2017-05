Forholda var ikke ideelle da han satte seg på traktoren mandag morgen, da sprutregna det.

– Det var plaskregn fra Alvdal til Rena, men fra Rena til Løten var været lettere, forteller han.

Etter å ha overnatta hos tidligere bondelagsleder Einar Myjki i Løten i natt, satte han seg igjen på den lille traktoren uten hytte for å kjøre til Oslo og slutte seg til bøndene som demonstrerer mot regjeringas landbrukspolitikk.

Dette er ikke første gang Geir Lohn kjører traktor til Oslo for å demonstrere, han gjorde det samme i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2014.

–Jeg gjør dette fordi jeg har et brennende engasjement for bønder over hele landet, jeg brenner for norsk matproduksjon, sier han.

Hjemme i Alvdal er det midt i våronna, og han driver og bygger fjøs, men det får vente et par dager nå.

MOBILISERER BØNDENE: Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, sier dagens aksjon arrangeres for å skape oppmerksomhet og forståelse for det de driver med.

Landbruksministeren er flink til å bruke talerstolen med sitt budskap, vi må bruke egne metoder, sier Ellingsbø. – Dette er nok en gang en overkjøring av Stortinget fra regjeringens side. Han sier at årets tilbud er halvparten av hva andre grupper får, og at dette bidrar til å øke lønnsgapet i forhold til andre grupper.

Regjeringspartiene er langt fra enige

Kjørte E6

Vel framme i Oslo medgir Geir Lohn at han har kjørt E6 inn til byen. – Jeg holdt meg ute på vegskuldra, og de andre bilistene tok hensyn så det gikk fint, sier han.

Etter demonstrasjonen hadde Lohn egentlig planer om å kjøre hjem med traktoren, men nå blir det skyss likevel. Jeg får sitte på med noen hjem som har lastebil, sier han.