Alpinanlegg i Jotunheimen

Tidligere alpinist Per Tore Berg vil bygge alpinanlegg i Jotunheimen. I dag møter han politikerne i Lom for å høre hva de mener om planene, skriver GD. Alpinbakken er tenkt å strekke seg fra bunnen av Bøverdalen til Galdhø, 2.200 meter over havet.