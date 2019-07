– Vi har målt på de vanligste typene cyanobakterier som er i Norge, og analysene viste at vi ikke kunne påvise disse toksinene. Dermed kan vi fastslå at denne oppblomstringen ikke er giftproduserende, sier Sigrid Haande i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Påvist blågrønnalger ved flere badeplasser

Fredag fikk NIVA innsendt flere vannprøver fra badeplasser langs Mjøsa. Prøvene viste at vannet inneholdt blågrønnalger. Denne algen finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring i elver og innsjøer.

Kombinasjon av varmt vann og kraftig regnskyll kan føre til at mye næring renner av fra jordene rundt landbruksområdene og i vannet.

Sigrid Haande i NIVA kan i dag meddele at Mjøsa ikke er giftig. Foto: PRIVAT

– Da vi fikk de første prøvene fra Mjøsa på fredag kunne vi raskt fastslå at det var cyanobakterier som forårsaket det grønne vannet i Mjøsa. Vi så også at det var en type cyanobakterie som er en potensiell giftprodusent, forklarer Haande.

Hun sier at for å få svaret på om det var giftproduserende cyanobakterier måtte de gjøre analyser for flere typer cyanotoksiner. Disse analysene tar noe tid og vi kunne først mandag ettermiddag bekrefte at cyanobakteriene i Mjøsa ikke er giftprodusenter, forklarer Haande.

NIVA har siden torsdag har prioritert å håndtere alle henvendelser om oppblomstringen av cyanobakterier i Mjøsa.

Kan likevel bli syke

Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Lillehammer valgte å sende ut en oppfordringsmelding om ikke å bade i Mjøsa etter at beskjeden om blågrønnalgene kom.

Selv om algen nå viser seg ikke å være giftig kan folk likevel bli syke.

– Hvis du får det i deg kan du få oppkast, diaré og feber. Dette er bakterier, og man kan derfor få en bakterieinfeksjon, fortalte kommuneoverlege i Hamar, Bente Bjørnhaug, på fredag.

Slik så Mjøsa ut flere steder i forrige uke. Ikke veldig fristende å bade i. Foto: Geir Randby / NRK

Selv om algene i Mjøsa ikke viser seg å være giftige, oppfordrer NIVA kommune langs Mjøsa til å ta en daglig sjekk.

– Vi oppfordrer kommunene til å følge med på utviklingen av oppblomstringen. Fortsetter det å være grønt vil vi anbefale at det tas flere prøver. NIVA tar imot prøver i dagene og ukene som kommer, og vi vil ved behov kunne bistå for videre vurdering av helserisikoen i Mjøsa, sier Haande.