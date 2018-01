Alfahannen i Julussaflokken skutt

Ulven som ble skutt i Åmot i dag, var en stor hannulv i Julussa-flokken. Foto: Knut Røsrud

Et stort antall jegere har jaktet på ulvene i Osdalsflokken og Julussaflokken innenfor ulvesona i Hedmark siden i går. To ulver ble skutt den første dagen og den tredje, alfahannen, i dag.

Jaktleder Arne Sveen sier de er godt fornøyd med at de har felt tre av ulvene på to dager, og at en av dem var alfahannen i flokken.

Ulven ble felt av tre raske skudd fra to jegere, opplyser han. Den ble observert av jaktlaget i dag tidlig, sammen med to andre ulver. I formiddag ble den felt på sørsiden av Storsjøen i Åmot. De to andre ulvene kom seg unna, men jaktlaget driver nå sporing etter dem.

Vil jakte til alle er skutt

Det er åpnet for felling av 16 ulver i to revirhevdende flokker (Julussaflokken og Osdalsflokken), og felling av inntil 12 dyr utenfor området for etablerte revir.

Kartet fra Fylkesmannen i Hedmark viser områdene det jaktes i nå. Det blå området er fellingsområdet der det antas at Osdalsflokken og Julussaflokken holder til. Det skraverte området er ulvesona.

Begge vedtakene er klaget inn for Oslo tingrett av WWF, og tingretten vil trolig komme med en kjennelse på fredag. Men inntil da, vil jaktlaget felle så mange ulver som mulig.

– Føler dere at dere har det travelt?

– Hadde det vært opp til meg hadde vi tatt alle i går, men sånn er ikke jakt. Det er uforutsigbart og kan ta tid. Så vi er en gjeng som jakter hele første uka, og vi kommer til å jakte hver helg etterpå til vi er ferdige med å ta ut flokken, sier Arne Sveen.

Han tror ikke jakta inne i ulvesona blir stoppet denne gangen.

Møter motstand i skogen

Folk fra organisasjonen Bygdefolk for rovdyr har møtt fram i skogen for å følge med på jakta. De mener jakta ikke burde vært satt i gang før Oslo tingrett kommer med sin kjennelse i slutten av uka.

Stian Karlsen i organisasjonen Bygdefolk for rovdyr sier drapstrusler ødelegger for alle parter. Foto: Knut Røsrud

– Vi må være her for å vise avsky, og vise at rovdyr har plass i norsk natur de også, sier Stig Karlsen.

Han sier de vil passe på at det går riktig for seg, men at de respekterer at jakta per nå er lovlig. At jaktleder Arne Sveen har mottatt en drapstrussel på deres Facebookside, liker Karlsen dårlig.

– Det ødelegger saken både for oss og andre. Da får de et poeng og det er poeng vi vil ha, sier han.

Ingen i Osdalsflokken tatt

Det jaktes også på ulvene i Osdalsflokken, men der har ikke jegerne lyktes med å felle noen foreløpig.

Jaktleder Sindre Undseth sier de trodde de hadde ringet inn fire ulver tidligere i dag, men de ble ikke funnet. Omlag 50 jegere deltar i jakta etter Osdalsflokken.