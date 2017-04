Aktor: – Moren slettet bilde av Angelica

Moren til 13-åringen erkjenner ikke straffskyld.

– Gjelder det begge tiltalepostene, spurte dommer Pål Prestesæter.

– Ja, selvfølgelig, svarte moren.

45-åringen er tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge etter at datteren Angelica (13) døde av underernæring på familiehytta på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren møtte i retten mandag morgen for å gi sin forklaring av datterens siste måneder, men ba om å få forlate rettssalen da aktor Arne Ingvald Dymbe begynte sitt innledningsforedrag. Hun har ikke tidligere forklart seg om denne perioden.

Ringte AMK om mulig hjertestans

– Klokken 19.07, 31. oktober 2015 ringte Camilla Heggelund nødnummeret og kom til en AMK-operatør ved Sykehuset Innlandet. Heggelund ga uttrykk for at datteren var veldig dårlig, svimmel og ble etter hvert borte, med mulig hjertestans. Operatøren ba om at det ble startet hjerte- og lungeredning og ga instrukser om dette, sier Dymbe i sitt innledningsforedrag

Det skal ifølge aktor ha tatt tid før ambulansen kom til hytta.

– Det ble sendt en ambulanse til stedet på Beitostølen. Det var en ambulanse fra Ryfoss som ble sendt mot stedet. Litt senere ble også en annen ambulanse fra Fagernes sendt til stedet, og luftambulanse ble tilkalt etter hvert. Det tok noe tid å komme frem, mest på grunn av kjøreavstand og kjøreforhold, men ambulansen hadde også problemer med å finne frem til riktig hytte, sier Dymbe

Avbrøt skolegangen

13-åringens siste skoledag på ungdomsskolen var 25. september 2015. 5. oktober flyttet hun sammen med moren til hytta på Beitostølen.

Både mor og datter hadde vært på den samme hytta i sommermånedene samme år, forklarte aktor.

– Etter det fortsetter Angelica oppfølging hos den nye fastlegen. Hun er der tre ganger i løpet av juni 2015. De vil til hytta på Beitosølten i sommerferien, og fastlegen aksepterer dette. Han blir opplyst at jentas bestefar, som er lege, også skal være på hytta.

Skal vise slettet bilde av Angelica

Senere denne uken skal en sakkyndig legge frem et bilde av Angelica som var blitt slettet fra morens telefon, men som politiet har gjenopprettet, opplyser aktor.