Aktor: – Grenser til forsettlig drap

– Det ligger tett opp mot forsettlig drap. Det er bare en liten tvil knyttet til forsettet som gjør at dette ikke faller inn under forsettlig drap, sa Dymbe til NRK etter at han var ferdig med sin prosedyre onsdag.

Ifølge Dymbe er det usikker om den tiltalte kvinnen i stor nok grad forstod at datteren kunne dø.

– Det er tvil om hun i stor nok grad har innsett muligheten av at datteren døde og at hun hele tiden prøvde å holde henne i live, sa han.

Ba om fire års fengsel

Onsdag startet prosedyrene i saken mot den 46 år moren etter at datteren døde av avmagring på familiehytta nyttårsaften 2015.

Aktor la ned påstand om fire års fengsel for 13-åringens mor, hvorav et år er betinget. Dymbe sier han har tatt utgangspunkt i liknende dommer som dreier seg om vold mot barn og at straffenivået på saker i denne kategorien har blitt skjerpet de siste årene.

– Hun har tatt med datteren og isolert henne under omstendigheter som har gjort at datteren ikke har fått i seg i næring og dødd som følge av det, sa Dymbe.

Påtalemyndigheten har gjennom de fire første ukene av rettssaken lagt til grunn at den tiltalte moren var klar over at datteren kunne dø da de to brøt kontakten med helsevesenet og flyttet til hytta på Beitostølen høsten 2015.

HYTTA: 13-åringen døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Foto: arkiv

Aktoratet mener kvinnen unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling det siste året hun var i live. I tiltalen kommer det frem at moren vanskeliggjorde at datterens helsetilstand kunne oppdages.

Dymbe mener kvinnen visste at datteren trengte medisinsk hjelp da de to oppholdt seg på hytta høsten og vinteren 2015. I en tekstmelding sendt fra den tiltalte kvinnen 27. november skal det ha stått «Jeg kommer i fengsel, men kan ikke la det stoppe meg».

– Tiltalte var klar over at det hun gjorde var straffbart, sa Dymbe.

– Totalt sett mener jeg det må legges til grunn at Angelica døde før og at tiltalte har manipulert det som skjedde etterpå, sa Dymbe.

Kvinnens forsvarere skal prosedere i morgen. De mener deres klient har gitt datteren nødvendig helsehjelp og at tilbudet fra det offentlige har sviktet.

Fakta om Valdressaken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov omsorgssvikt og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager etter at kvinnen ble akuttinnlagt.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

Kilde: «Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse» av Siw Skogstad Johnsen, masteroppgave i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, 2014.

Kilde: lovdata.no

Er strafferettslig tilregnelig

– Det må legges til grunn at Angelica er død når tiltalte ringer AMK og faker gjenoppliving, sa Dymbe.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen kunne ikke utelukke at 13-åringen hadde vært død i 6 til 12 timer da den tiltalte kvinnen ringte nødnummeret, viser obduksjonsrapporten. En lydekspert som har analysert opptaket, sier han ikke kan høre at livredning ble utført.

Legejournalen viser at 13-år gamle Angelica skal ha halvert kroppsvekten sin de fire siste månedene før hun døde av avmagring. I august 2015 fikk fastlegen oppgitt at hun veide 41 kilo. Da hun døde veide, tenåringen 21 kilo og hadde en kroppsmasseindeks på 8.8. Ifølge rettspsykiaterne Sigrid Bjørnelv og Finn Skårderud kunne jenta ha overlevd dersom hun ble innlagt på sykehus mens familien oppholdt seg på hytta.

Rettens sakkyndige konkluderte før påske med at 13-åringens mor er strafferettslig tilregnelig.

Kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Ettersom tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel.