Aktor vil ha flere års fengsel for fakturasvindel

– Påtalemyndighetens straffeforslag reflekterer at dette er en særdeles alvorlig straffesak som er meget omfattende og er innenfor det som kan gis ved den typen lovbrudd.

Det er også lagt ned påstand om erstatning på 16 millioner kroner i skatte- og avgiftsunndragelser og 323.000 kroner til Nav.

Mannen i 50-årene, som drev et byggfirma i Trysil, er tiltalt for å ha drevet fiktiv fakturering for over 46 millioner kroner gjennom ulike selskaper fra 2007 til 2012. Han nekter for dette.

– Trukket i trådene

FORSVARER: Advokat Randulf Schumann Hansen er tiltaltes forsvarer. Han nekter straffskyld for fakturasvindel. Foto: Anne Næsheim / NRK

Påtalemyndigheten mener mannen benyttet seg av svart arbeidskraft og at han finansierte dette gjennom fakturasvindel.

Han skal ha fått underleverandører til å fakturere firmaet han drev, for jobber de aldri utførte. Pengene som ble brukt til å betale underleverandørene ble ført tilbake til firmaet og brukt som betaling for svart arbeid.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte trakk i trådene, ifølge aktor Røed.

– Vi mener at tiltalte er den sentrale her, og sitter igjen med, i all hovedsaken, vinning i dette. De store beløpene i saken mener vi er straffeskjerpende. I tillegg er det organisert kriminalitet over en årrekke hvor man utnytter utenlandsk arbeidskraft med veldig lave lønninger.

– Sosial dumping

Under sitt sluttinnlegg sa Røed at det er snakk om utnyttelse av sårbare personer og utenlandsk arbeidskraft.

– De har fått lønn ned mot 60 kroner har vi fått høre i løpet av rettssaken. De trekkes også i husleie og det ene med det andre, og sitter igjen med lite. Det fremstår som organisert. Det er mange personer som må til for å få dette til å gå rundt.

To av underleverandørene har forklart seg i retten. Deres forklaringer er sentrale bevis i saken. Disse peker på tiltalte som hovedmannen bak svindelen.

Nekter

Forsvarer Randulf Schumann Hansen mener påtalemyndigheten har lagt for stor vekt på deres forklaring og sådde tvil om deres forklaringer og troverdighet i sitt sluttinnlegg.

– De to dømte underleverandørene har tjent på å legge skyld på tiltalte ved å gi seg sjøl en mindre rolle i saken og på den måten oppnå lavere straff.

Schumann Hansen mener det er underleverandørene som har brukt og organisert svart arbeid, og at dette ikke er noe tiltalte har vært involvert i.

Det er stor avstand mellom partene om hvor mye som skal være unndratt i skatter og avgifter. Påtalemyndigheten mener 16 millioner, mens forsvarer mener 562 463 kroner.

Mannen er tiltalt for flere forhold, og sier seg delvis skyldig i å ha oppgitt for lav personinntekt til skattemyndighetene og for lave lønnsutgifter.