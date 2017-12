Agnete (21) fikk dickpics daglig i månedsvis

Med over 30 000 følgere på sin egen youtube-kanal har Agnete Husebye blitt en offentlig person. Hun tror selv det er årsaken til at hun mottok, og fortsatt mottar, et så stort omfang av såkalte dickpics fra unge menn.

– Jeg får bildene helt ut av det blå. De sender bilder av peniser. Jeg blir satt ut hver gang jeg får slike bilder, sier Husebye.

BLOKKERER: Agnete Husebye har en lang liste med blokkerte avsendere på Snapchat. Hun fortsetter å blokkere hver gang hun mottar nakenbilder. Foto: Line Vosser Fogt / NRK

Har blokkert 70-80 avsendere

Over flere måneder det siste året mottok hun nakenbilder daglig. Resultatet ble at hun blokkerte 70-80 mannlige avsendere på Snapchat. Hun fortsetter å blokkere hver gang hun mottar nakenbilder fra nye avsendere.

Flere av dem som sender bilder, er utenlandske.

21-åringen har valgt å bruke posisjonen sin på Youtube til å snakke om temaet.

– Hva er det gutta vil oppnå med å sende slike bilder?, lurer Agnete på.

I denne videoen tar Husebye oppgjør med alle som sender henne dickpics. - Hva ønsker dere å oppnå, spør hun?

Kommentarer fra barn

Det er lite statistikk på hvor mange som mottar uønsket, seksuelt innhold i sosiale medier. Men i en undersøkelse blant ungdom fra 9-16 år som Medietilsynet har utført, svarer omtrent én av ti å ha sendt nakenbilder av seg selv i løpet av det siste året.

Andelen er høyere blant de eldste barna enn blant de yngste, mens kjønnsforskjellene er små. Undersøkelsen viser at det blant jentene er vanligst å sende nakenbilder til kjæresten eller en guttevenn, mens blant guttene er det betraktelig mindre vanlig å sende til kjæresten.

Youtubeideoen Agnete Husebye har lagt ut på Youtube, har fått over 170 kommentarer, de fleste fra unge kvinner som kjenner seg igjen i temaet hun tar opp. Flere av kommentarene kommer fra svært unge jenter, flere av dem oppgir at de er tidlig i tenårene eller yngre.

«Helt enig jeg er bare 13 år og jeg fikk son ca. 20 dick picks på en kveld. Og d var ekkelt og rart ... fordi jeg skulle til han i sommerferien ... », lyder en av kommentarene, fra en 13-åring.

– Jeg ble overrasket da jeg så hvem som kommenterer her. At barn mottar slike bilder er ikke greit i det hele tatt, sier Husebye.

Politiet: – Ulovlig

Politiet opplyser at det å sende slike bilder, er ulovlig. Strafferammen for å sende seksuelt ladde bilder er inntil ett års fengsel eller bøter.

– De kommer inn under §298 om seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke, og §305 om seksuelt krenkende og uanstendig atferd, sier politibetjent Fedza Riztic ved Lillehammer politistasjon.