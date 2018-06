Den norske villsvinbestanden på 1000 dyr kan mangedoble seg på kort tid hvis forskernes spådommer er riktig. I Sverige skytes nå over 100 000 villsvin i året.

– Til tross for det øker bestanden dramatisk. Det betyr innvandring og stor spredning i Norge, sier Eystein Skjerve, leder i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

I dag leverte komiteen sin rapport om villsvin til Miljødirektoratet og Mattilsynet. I den advarer de mot en potensiell enorm økning av klovdyret over hele landet.

– Det kan bli 40 000, kanskje opp til 100 000 villsvin, sier Skjerve.

– Må jaktes aggressivt

Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. Mens dyrene i dag hovedsakelig holder til i Østfold og sørlige deler av Hedmark, kan de i fremtiden forflytte seg til både Sørlandet, Trøndelag og Nordland.

– Flokker med villsvin kan være ganske ødeleggende når de harver opp dyrket mark. De kan også ta med seg sykdommer som kan spre seg til tamgris og etter hvert til mennesker, sier Skjerve.

Han frykter store konsekvenser dersom myndighetene ikke går inn for å kontrollere villsvinbestanden og hindre etablering utover områdene dyrene i dag lever.

– Det må jaktes aggressivt for å hindre spredning. Erfaring fra Sverige viser at det må jaktes drastisk for å ha en påvirkning. Villsvin har en voldsom sterk reproduksjon hvis den har tilgang på mat, sier Skjerve.

SKUTT: Dette villsvinet ble skutt på Toten i Oppland i mars i år. Foto: privat

Feller flere villsvin enn elg i Sverige

– Vi har lest rapporten, men ikke konkludert med hva som eventuelt må gjøres av forvaltningsmessige grep så langt, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund.

Sammen med Mattilsynet skal Miljødirektoratet nå ta stilling til hvordan de skal håndtere rapporten fra VKM.

– I dag feller de flere villsvin enn elg i Sverige. Det er en relativt ny situasjon. Med flere dyr langs grensen, vil det være innvandring til Norge og det må vi ta stilling til, sier han.

Komiteen venter spent på avgjørelsen og sier den bør komme så fort som mulig.

– Vi har ikke så veldig god tid heller, det må startes jakt så fort som mulig for å unngå spredning, sier Skjerve.