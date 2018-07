Advarer mot stadig flere veldedighetsorganisasjoner

Antallet veldedighetsorganisasjoner som har havnet på den såkalte «OBS-lista» til Innsamlingskontrollen har økt fra 16 til 59 siden 2014. Kontrollen sier flere nå har valgt å legge ned organisasjonen, derfor har de oppført 41 på siden sin.

Folk advares mot å gi penger til virksomheter som står på denne lista.

Innsamlingskontrollen er et organ som sjekker ut hvilke organisasjoner folk trygt kan støtte. Børre Hagen, som er daglig leder, sier det er forskjellige grunner til at de advarer mot veldedighetsorganisasjoner.

– Noen er ikke villige til å gi opplysninger om virksomheten, enkelte har altfor høye innsamlingskostnader, også er det noen som lyver om hvor pengene går. Enkelte av disse er kyniske og bruker organisasjonene som skalkeskjul for egen inntekt, sier han.

Skader troverdigheten for alle

Han tror ikke det nødvendigvis er flere useriøse organisasjoner i Norge enn tidligere, men han tror folk har vært flinkere til å si fra de siste årene.

STOR ØKNING: Børre Hagen har merket en stor økning i rapporter om organisasjoner fra skeptiske givere. Foto: NRK

– Giverne har blitt mer oppmerksomme på slike organisasjoner og rapporterer dem i større grad inn til oss, sier Hagen.

Redd Barna, som er på godkjent-lista, er redd for at utviklingen rammer andre veldedighetsorganisasjoner i Norge.

– Folk vet ikke nødvendigvis hvem som er på de ulike listene, så en økning av de på OBS-lista skader troverdigheten til alle organisasjonene. Det er en alvorlig utvikling, sier medierådgiver Kristin Sommerseth i Redd Barna.

SKADER TROVERDIGHETEN: Kristin Sommerseth mener økningen ødelegger for alle veldedighetsorganisasjonene.

Hun mener organisasjonene bør bli flinkere til å fortelle hvordan de jobber, og ber folk være mer kritiske.

– Det blir veldig negativt når folk har gitt penger til noe, og så har det gått til noe helt annet. Folk skal være kritiske til hvem de gir penger til. Det er mulig å opprette organisasjoner som virker bra, uten at de egentlig gir pengene til det formålet de sier, sier hun.

Uenige med Innsamlingskontrollen

Organisasjonen Rio Aid Norway er den siste tilveksten på den lite flatterende OBS-lista. De havnet der etter å ha brukt penger på gjeld, istedenfor å sende matkasser til barn fra slummen i Rio de Janeiro.

Daglig leder Dag Eivind Kåshagen i Rio Aid Norway, synes Innsamlingskontrollen har vært for strenge. Han forklarer at de hadde barn fra slummen i Rio de Janeiro på besøk i Norge, og flybillettene til barna kostet mer enn planlagt.

– Vi føler ikke at vi har lurt de som har gitt penger til oss. Men vi skulle ha oppgitt at deler av pengene gikk til lånet vi tok opp. Og så burde vi oppgitt over 400.000 kroner i gaver i regnskapet vårt for 2017, sier han.

Børre Hagen i Innsamlingskontrollen, mener de ikke har vært noe strengere med Kåshagen enn med andre.

– Her har organisasjonen helt klart brukt penger på annet en formålet for innsamlingen. Det har ikke noe å si hva det gikk til, folk skal vite hva de gir pengene sine til, sier Hagen.

Kåshagen mener Hagen tar feil. Han sier gjelda ble opparbeidet for å oppfylle forpliktelsene i henhold til formålet. Han sier også at ikke noe av de innsamlede pengene har gått til egen lønn.

Han forteller at de kommer til anke Innsamlingskontrollens avgjørelse, og håper de da vil flytte dem til "godkjent-lista".