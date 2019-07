Seks av ti norske bedrifter tillater ansatte å bruke privat datautstyr for å ha tilgang til jobbens skylagring og e-post. Men Norsk senter for informasjonssikring advarer folk mot å bruke privatutstyr til jobb – det utgjør nemlig en stadig økende risiko for arbeidsplassen.

– Spesielt i sommerferien bruker mange privat mobil eller PC, som også har tilgang til nettverket på jobben. Da er arbeidsplassen sårbar for at du har med deg en skadet mobil eller PC hjem fra ferie, sier seniorrådgiver i NorSIS, Vidar Sandland.

Familieferien kan bli jobbmareritt

På ferie i utlandet lånes gjerne e PC eller mobil bort til andre i familien. Ifølge Sandland er dette en av de vanligste årsakene til at ondsinnede programvarer finner veien inn til dataene dine.

– Hvis du er så uheldig at du får installert skadevare, og så tar det med til det interne jobbnettverket etter ferien, kan sensitive data bli hentet ut av hackere, sier han.

TRÅDLØS I SOMMERVARMEN: Både barn og voksne bruker internett i ferien. Foto: Martin Kierstein / Colourbox

Informasjonssikkerhetssjef i forsikringsselskapet If, Peter Granlund, sier til NorSIS at risikoen for å bli svindlet i sommerferien er ekstra stor.

– Vi leser ofte e-post på mobilen. Det gir deg ikke alltid like lett tilgang til informasjon om avsender. Kanskje vel så viktig er det at vi er i feriemodus, og ikke er så oppmerksomme på om en e-post har ondsinnet innhold, sier Granlund.

Tall fra NorSIS viser at tre av ti norske ledere oppgir at deres virksomheter tillater at de ansatte laster ned private apper og programmer på jobb-PC eller -mobil uten godkjenning.

Selv om bedriftene har mye å gå på når det kommer til sikkerhetsrutiner, kan du selv ta forholdsregler.

ONLINE: Ærend på verdensvev kan gjøres ved bassengkanten, så vel som i kontorlandskap. Foto: Labunskiy Konstantin / Colourbox

– Det viktigste å bruke sunn fornuft, og ha oppdaterte sikkerhetsprogrammer. Vern om personopplysningene dine, og vær forsiktig med hva du installerer, sier Sandland.

Vanlig med retningslinjer

Det finnes ingen oversikt over hvilke land man bør være ekstra forsiktig i. Men mange bedrifter har egne retningslinjer for reiser, sier Roar Thon, som er fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Mange bedrifter tar egne risikovurderinger, og det er noen land som går igjen. Da hender det at man heller bruker eget reiseutstyr når man er utenlands, sier han.

Som et eksempel tok ikke norske journalister med seg eget utstyr, når de skulle dekke fotball-VM i Russland i fjor.

Telenor er blant dem som har klare regler for bruk av mobil i utland.

– Sikkerhet en prioritet for oss. Når ledere i Telenor reiser til land som ikke har sikkerhetssamarbeid med Norge, tar vi forholdsregler og lar PC og mobiltelefon bli igjen hjemme. På slike reiser får våre ledere med midlertidige mobiltelefoner med begrenset funksjonalitet, sier Henriette Holte, informasjonssjef Telenor.

Lignende retningslinjer gjelder også for ansatte i Hydro, Orkla og Equinor som besøker utlandet.

– Basert på interne og eksterne vurderinger anser vi risikoen for informasjonstap til å være av en slik art at det er nødvendig med ekstra tiltak for reisende, sier Lise Andreassen Hagir i Equinor.

Hun forteller at også lovgivningen i visse land, gjør det naturlig å være ekstra varsom når man besøker landet.

Bruk USB-kondom

Mange har behov for å lade telefonen på reisefot, blant annet på flyplasser eller på kafé. Da man ikke kan være sikker på at ladestasjonens USB-porter er trygge.

– I verste fall kan du få skadevare på telefonen, ved å bare putte telefonen i en lader. Det vi anbefaler, er å skaffe en USB-kondom. Det er et ekstra ledd som settes på utgangen, slik at kun strøm som overføres til telefonen, og ingenting skadelig kommer inn, sier Sandland.

– Hvordan skaffer man seg en slik kondom?

– Bestill fra kjente butikkjeder på nett, og ikke fra kinesiske butikker i utlandet. Vær veldig kritisk til det du kjøper, og hvor.