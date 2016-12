«Urd» på Østlandet: E6 over Dovre åpnet igjen

Statens vegvesen meldte om at at veien var åpnet igjen klokken 10:34 tirsdag.

– Vinden har avtatt og vegen brøytes opp, sa trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen tidligere i dag.

Journalist Geir Olav Slåen forteller at «Urd» har gjort seg godt lagt merke til i fjellet i natt.

– Det har vært skikkelig hardvær i natt, med tett snødrev og sterk vind. Når E6 over Dovrefjell stenges over en så lang periode da er det skikkelig dårlig vær.

– Like før klokken 8 hadde det sluttet å snø, og brøytemannskap satte i gang arbeidet på E6, sier reporter Slåen.

Uvær på mange strekninger

Flere veier i Sør-Norge er stengt på grunn av været som har vært i natt og i morgentimene onsdag. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt, og det samme gjelder riksvei 13 over Vikafjellet. På riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli kjøres det kolonnekjøring.

Også over Filefjell, på Europavei 16 er det kolonnekjøring på deler av strekningen. Det meldes også om vanskelige kjøreforhold på mange andre strekninger. Du kan følge med på status for fjellovergangene i Sør-Norge på Statens Vegvesenets side for trafikkmeldinger.

SNØDREV: Vind og snø skaper svært vanskelige kjøreforhold i fjellet. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

