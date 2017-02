«Toppduo» leder Hedmark Ap i valgåret

I går ble det klart at stortingsrepresentant og tidligere justisminister Knut Storberget stiller som lederkandidat.

Aktivisten i ham har ikke har lyst til å gi seg helt ennå.

– Jeg er litt overrasket over at jeg svarte ja, men jeg er et politisk menneske. Jeg er i disse tider grunnleggende bekymret for hva som skjer globalt, men også nasjonalt. Det er knyttet til sentralisering, fordeling, primærnæringen våre og hvordan folk skal ha det, sier Storberget.

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen bekrefter til NRK at hun stiller som nestlederkandidat.

– Jeg har engasjert meg politisk i mange år, men har konsentrert meg om kommunepolitikken. Jeg tenkte at det kanskje er på tide at jeg bidrar på fylkesnivå.

– Godt samarbeid

TOPPER LAGET: Samfunnsforsker Jon Helge Lesjø mener at Ap på denne måten topper laget i Hedmark. Foto: Alexander Nordby / NRK

Først må de to bli valgt av årsmøtet, men hvis det skjer så tror Ihle Steen at hun og Storberget kommer til å jobbe godt sammen.

– Vi er begge opptatt av at Hedmark og at området vårt skal bli synlig, at vi skal bidra til at det er fantastisk å bo her. Da tenker jeg at det er viktig at vi som er engasjerte bidrar også på dette nivået. Jeg gleder meg til dette, sier Ihle Steen.

Dermed får Arbeiderpartiet en særdeles profilert og erfaren lederduo i valgåret.

Knut Storberget har vært stortingsrepresentant i flere perioder og var også justisminister i Stoltenberg-regjeringa.

– Det er vel sjelden at jeg har mulighet til å gå inn i et styre, om jeg nå blir valgt, og kunne ha med meg en så kompetent nestleder og styre. Det var lettere å si ja, når jeg hørte hvem som skulle bemanne de øvrige posisjoner, sier Storberget.

– Slagkraftig team

Han har mange gode ord å si om Ihle Steen, som er inne i sin tredje ordførerperiode i Ringsaker.

– Hun er en av landets mest populære ordførere. Ei dame jeg liker veldig godt og som jeg mener utfyller mange av mine hull og kan bidra til at vi kan skape et team som kan bli slagkraftig.

Mener Ap topper laget

Samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø, sier det er et spennende team som ønsker å lede Hedmark Arbeiderparti.

– Det er et tegn på at partiet i en viss forstand topper laget. Storberget viser at han, sjøl om han trapper ned sin nasjonale karriere, ønsker å være politisk aktiv for partiet regionalt. Ihle Steen er en av regionens dyktigste og mest populære politikere.

Lesjø synes det er interessant at hun går inn i fylkespolitikken.

– Det kan være et signal om at hun kan være aktuell for en stortingsliste om fire år.