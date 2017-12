«Tilkallingsvikar» Adam Douglas opptrer sammen med Matoma på Nobelkonserten

I oktober tok Adam Douglas seieren i NRK-serien Stjernkamp, nå er han klar for å synge for hele verden, når han blir kastet inn til å synge under årets Nobelkonsert.

Douglas skal synge på Matomas låt «One In A Million», som også er navnet på det nye albumet til mannen fra Flisa.

– Adam synes dette var veldig hyggelig. Det var bare å hive seg rundt, så jeg tror egentlig ikke han har rukket å bli nervøs, sier Douglas' manager Jon F. Leiulfsrud til NRK.

– Ringte Adam i dag tidlig

– Når vi i dag tidlig fikk beskjed om at snøvær skapte problemer ringte jeg til Adam Douglas for å spørre han om han kunne trå til på kort varsel, sier Matoma i en pressemelding.

Under Stjernekamp-rundene fremførte Adam Douglas blant annet Matomas låt «False Alarm», og nå får de mulighet til å samarbeide foran hundre tusenvis av seere.

– Adam Douglas imponerte mange da han gikk fra sjanger til sjanger i Stjernekamp og vant. Vi er veldig glade for å få han med på svært kort varsel, sier Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag som er produsentene for konserten.