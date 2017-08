«Riktig» ulv felt

Falsk setel oppdaga i Lillehammer

Ein falsk 200-kronars setel vart oppdaga i Lillehammer sentrum i føremiddag. Leiar for etterforskingsseksjonen ved politihuset i Lillehammer, Jostein Gravdal, fortel at dei enno veit lite om kva som har skjedd og at dei ikkje har nokon mistenkte.