– Vi vet at dette ikke er en villet situasjon. Vi tror han har gått inn i en forvirringstilstand. sier Evjes to søstre.

Tre og en halv måned har gått siden Stig Ingar Evje forsvant fra hytta på Sjusjøen 4. mai. En uke i forveien skal 44-åringen ha møtt veggen på grunn av lite søvn og mye stress, ifølge familien.

De ber nå om hjelp fra lokalbefolkningen i Torpa for å lete etter broren. Fredag kveld var om lag 50 mennesker samlet til informasjonsmøte for å organisere et nytt søk i området rundt Spåtind.

– Nå haster det. Vi føler vi kjemper mot tiden, sier Tone Evje.

Politiet sjekker tips fortløpende

Siden mai har politiet mottatt 150 tips om mulige observasjoner av Evje fra hele Østlandet. Kun et fåtall blir vurdert som sannsynlige.

– Vi har hatt tett dialog med de pårørende og vi har gått gjennom tipsene som har kommet inn fortløpende, forteller Terje Krogstad, lensmann i Ringsaker.

Den siste observasjonen som passer Evjes beskrivelse ble gjort 11. august ved Kleivmosætra i Nord-Torpa. Krogstad sier det er vanskelig å si om 44-åringen kan ha overlevd ute i over tre måneder.

– Det er vanskelig å spekulere i det, men det vi vet er at det er en mannsperson som har blitt observert med liknende bevegelsesmønster og stukket til skogs. Vi har ingen sikre observasjoner som bekrefter at det er Stig Ingar, sier han.

LETER: Janne Evje viser frem et kart med oversikt over steder broren kan ha blitt observert. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Gir oss tro på at det kan gå godt

Evje jobbet i forsvaret i 13 år og tjenestegjorde i Bosnia på midten av 1990-tallet. Ifølge søstrene skal han ha snakket om minner fra tiden i utenlandstjeneste før han forsvant.

SAVNET: Evje er om lag 170 cm høy og skal ha vært ikledd turklær da han forsvant. Foto: Privat

På bakgrunn av vitneobservasjoner og at Evje har god kjennskap til området rundt Spåtind fra tiden i forsvaret, starter familien nye søk i området lørdag morgen. Håpet er at søket kan gi spor som kan gi politiet grunnlag for å sette i gang organiserte søk.

– Det er som at vi skal vinne i lotto å finne ham, men vi kan ikke gi opp. Når det er broren din kan du ikke gjøre annet enn å lete, sier Tone Evje.

Familien ber lokalbefolkningen og hytteeiere om være ekstra årvåkne.

– Det vi oppfordrer folk til å gjøre er å spørre om det er Stig hvis de møter noen som likner. Og så ber vi hytteeiere om å sjekke om noe har blitt borte fra hyttene sine. Vi er ute etter kontrete observasjoner, sier Janne Evje.