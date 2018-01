– Vet ikke når strømmen kommer tilbake

– Vi håper dagslyset skal gjøre det enklere for oss å få oversikt, sier Per Arne Davidson. Han er områdesjef i Eidsiva Energi i Elverum, og klar for en hard arbeidsdag der de skal forsøke å gi flere hundre strømløse i kommunen hjelp.

På det meste var 5000 kunder uten strøm i Hedmark og Oppland etter det kraftige snøfallet tirsdag. Utover kvelden og natta var mange ekstramannskaper ute og jobbet for at folk skulle få tilbake strømmen. Nå i morgentimene er det strømløse flere steder, og de befinner seg over store deler av Eidsivas område. Flest er det i Elverum, der det er mørkt hos godt over 300 abonnenter.

– Årsaken er store mengder tung og våt snø som kom tirsdag, og som har lagt seg oppå de store snømengdene som lå der fra før. Det fører til at trær faller over, eller bøyer seg ned mot strømnettet, sier kommunikasjonsansvarlig Ragnhild Børresen Abrante, i Eidsiva Energi til NRK.

TRØBBEL MANGE STEDER: Store snøfall har gjort folk strømløse mange steder. I Agder var 15000 uten strøm i forrige uke. Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi

Strømmen tilbake på Hadeland

Også abonnenter på Hadeland ble rammet. På det meste var over 1000 av Glitre Energis kunder uten strøm. De skal ha fått den tilbake onsdag morgen, skriver avisa Hadeland.

– Eidsiva har satt beredskap slik at vi har ekstra mannskaper som jobber døgnet rundt både ute og inne med å feilsøke slik at kundene skal få tilbake strømmen så fort som mulig, sier Abrante.

Hvor lang tid vil det ta før alle får strømmen tilbake?

– Det er vanskelig å si. Noen feil er enkle å rette, mens andre feil er mer krevende å få orden på. Det er krevende forhold for våre mannskaper ute med veldig mye snø, forklarer hun.

Vanskelig å unngå strømproblemer i et land med vær

– Hedmark og Oppland er Norges største skogfylker, og strømbruddene nå skyldes i stor grad snøtunge trær, sier Ragnhild Børresen Abrante.

Hun peker på at hvis en skulle hindre problemet med trær, måtte en hogge gater på opptil 40 meter langs strømlinjene.

– Med et linjenett i innlandet like langt som halve jordkloden rundt ved ekvator, ville dette være kostbart, og kostnaden måtte alle forbrukere dekke gjennom nettleia, sier Abrante.

Hun synes også det er et poeng at dette ikke ville bli spesielt pent. Samtidig streker hun under at det gjøres mye for å holde linjene i god stand slik at det ikke skal bli strømbrudd.

– Siden jul har det imidlertid kommet veldig mye snø, og det er krevende, sier hun.

– Hold avstand til kraftlinjer

Hun advarer folk mot å nærme seg strømlinjer som ligger nede.

– Det er veldig viktig å holde god avstand til kraftledninger nå. Med store mengder snø kan luftledninger få farlig lav høyde over terrenget. Det er også viktig at man informerer barn og unge om dette, sier Abrante.

Hun ber folk som ser noe unormalt eller linjer som ligger nede ta kontakt med nettselskapet.