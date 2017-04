Favorittene innfridde under sesongavslutningen på Gålå i helgen. Også utenfor løypene gikk det meste som det skulle. Arrangørene kunne knapt bedt om et bedre punktum på NM, forteller rennleder Audun Skattebo.

– Alt vi har jobbet med et års tid har klaffet og det er utrolig artig når vi får det til å fungere sånn som i helga, oppsummerer Skattebo.

Han får støtte fra Skiforbundets spesialrådgiver Øistein Lunde.

– Det har vært fine forhold og bra sportslig konkurranse. En verdig avslutning på sesongen.

Oppland godt rustet

Første del av NM ble arrangert på Lygna i februar. Dermed har både del 1 og 2 gått i Oppland. Lunde i Skiforbundet mener Oppland er godt rustet til å arrangere flere mesterskap.

FORNØYD: Øistein Lunde mener NM del 2 var en suksess. Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Ja, Oppland er kjempeflinke til å arrangere mesterskap. Oppland er et skifylke så det skulle nesten bare mangle, sier Lunde.

Han viser til at Oppland har et stabilt klima, noe som gir gode snøforhold. Det gleder arrangøren å høre.

– Det viser at vi er villige til å ta på oss ansvar og at det er stort engasjement i klubbene. og lokalmiljøet her i fylket, sier Skattebo.

Utelukker ikke flere Opplands-mesterskap

NM på Gålå har vært et samarbeid mellom Harpefoss Idrettslag, Ruste IL, Sør-Fron Idrettslag, Vinstra IL og TORMOD Skilag. Klubbene mener arrangementet samler lokalbefolkningen og gir stolhetsfølelse.

– Det har vært en utrolig stå på-vilje her. Det er med på å gi en ny energi både i hverdagen og i eventuelt nye mesterskap, sier Skattebo.

– Frister det til gjentakelse?

– Ja, det er mange som spør om når vi skal søke på nytt. Det er artig å høre.

– Blir et positivt resultat

Arrangøren har foreløpig ikke oversikt over hva de sitter igjen med økonomisk, men tror NM vil gi avkastning.

– Det blir nok et veldig godt bidrag til idrettsanleggene her. Da kan vi bruke penger på å utvikle det enda et hakk. Vi får summere opp etter helgen, men at det blir et positivt resultat er jeg helt sikker på at det blir, avslutter Skattebo.