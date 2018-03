– Umenneskelig overkjøring av Listhaug

– Vi støtter hennes uredde stil og evne til å fokusere på sikkerhet for Norges innbyggere, sier leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen.

I Stortinget i går haglet det med kritikk mot Listhaug etter hennes berømte Facebook-innlegg der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn Norges sikkerhet.

Foto: NRK

Men i eget parti er det mange som gir henne helt eller delvis støtte. Gihlemoen bruker uttrykket «uforbeholdne støtte».

– Folk mener at hun er en redelig politiker som sier det andre tenker, og at andre politikere prøver å få fokus vekk fra sak ved å gå til personangrep på henne, sier Gihlemoen.

LYKKES MED "LIK OG DEL": Leder i Stange Frp, Truls Gihlemoen. Foto: NRK

– Nå har jo statsråden bedt om unnskyldning, synd du det var riktig av henne?

– Det vil ikke jeg ta stilling til. Hun har bedt om unnskyldning, og det respekterer vi.

– Ikke justisministeren som er offer

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) i Oppland sier at han ikke syns det er overraskende at Frp-ere støtter egen statsråd.

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Foto: Ole Martin Sponberg

– Men jeg syns jo det er meget spesielt å framstille det som om det er Listhaug som er offer i denne saken. Hun har lagt opp til en debattform og en tone som ikke er god, og måtte stå til rette for det i Stortinget.

– Full jakt på Listhaug

En rekke andre lokale tillitsvalgte i Frp har også rykket ut med støtte til justisministeren, og hevder at de politiske motstanderne leter med lupe for å finne grunner til ikke å akseptere unnskyldningen.

– Når man ikke tar imot en unnskyldning, da er man etter min oppfatning på jakt etter Sylvi Listhaug, sier Frank Sve, fylkesleder i Listhaugs hjemfylke Møre og Romsdal.

– En gudinne i Frp

Forfatter og Minerva-skribent Jan Arild Snoen sier det vil bli vanskelig for Frp å fortsette i regjering dersom Sylvi Listhaug tvinges til å gå av.

– Sylvi Listhaugs støttespillere i Frp dyrker henne som en gudinne. Hun representerer grasrota og de som snakker på en annen måte enn Høyre-folk, sier han.

Snoen har selv vært medlem i både Frp og Høyre.