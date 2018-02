– Taket raste sammen tre steder under dansekurs

Ulykken skjedde på Lillehammer Camping, og meldingen kom til politiet kl. 21.04.

– Deler av takkonstruksjonen har rast sammen mens det foregikk et dansearrangement der, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt.

Lavinehund gjennomsøker bygningen

Operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt. Foto: NRK

Han forteller at en lavinehund nå gjennomsøker bygningen sammen med en politibetjent slik at de skal være helt sikre på et ingen er igjen.

– Vi vet ikke helt sikkert hva som var årsaken til kollapsen, men det var mye snø på taket. Det er derfor nærliggende å tro at dette var årsaken.

Kurs i folkeswing

Det var Lillehammer Swingklubb som hadde nybegynnerkurs i folkeswing denne kvelden.

Taket raste sammen under danseinstruksjon Du trenger javascript for å se video.

–Vi hørte et kraftig drønn, og kom oss ut, sier instruktør John Sønsteli.

Han sier at de opplevde situasjonen som dramatisk fordi taket raste sammen tre steder mens de var i full gang med dans.

– Etter at vi kom oss ut, tok jeg en ekstra runde i bygningen for å være sikre på at alle var ute.

Kom seg ut på egen hånd

– Hvordan foregikk evakueringen?

– Mange hadde kommet seg ut på egen hånd før vi kom, så det var mange som sto utenfor da vi ankom, sier operasjonsleder Obstfelder.

Han sier at de nå snakker med vitner på stedet, og jobber sammen med de andre nødetatene for å få oversikt over situasjonen.