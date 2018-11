12. januar ble Svein Jemtland pågrepet i et boligfelt i Brumunddal da han var i ferd med å oppsøke den ene sønnen. På vei vekk fra området forsøkte han å flykte fra bilen til daværende lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad.

– Jeg så at han flyttet beina og åpnet døra som for å hoppe ut, forklarte Krogstad som nå er politiinspektør i Innlandet politidistrikt.

Ifølge Krogstad måtte han ta tak i Jemtlands venstre hånd for å holde han fast.

– Jeg oppfattet det som at han ville hoppe ut av bilen i fart og komme seg unna, opplyste han i retten onsdag.

Ville ha advokat

Etter hendelsen skal Jemtland ha lukket bildøren og gitt uttrykk for at han ønsket bistand fra advokat og at han ikke ønsket pågripelse.

– Jeg vil ha advokat, dette vil jeg ikke, skal Jemtland ha sagt ifølge Krogstad.

De to kjørte deretter en politipatrulje i møte som senere ransaket tobarnsfaren. I forbindelse med pågripelsen ble han også siktet for drap og satt i varetekt. Jemtland har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen. Bakgrunnen for pågripelsen var funn som ble gjort av kriminalteknikere ved ekteparets bolig.

Politiet har tidligere omtalt pågripelsen som udramatisk. På en pressekonferanse samme dag opplyse politiadvokat Julie Dalsveen at pågripelsen gikk rolig for seg.

Tidligere onsdag kom det frem at den tiltale kan ha ventet minst fire dager før han kastet kona i Glomma.

Skal ha spart opp penger

En gjennomgang av parets økonomi viser at Janne Jemtland satt av penger i månedene før hun ble drept. En politirevisor bekreftet for retten at 36-åringen overførte penger fra en brukskonto til en sparekonto og at denne sparekontoen økte fra 10.000 til 30.000 kort tid før hun mistet livet.

SPARTE: Janne Jemtland hadde satt av penger på en sparekonto i forkant av drapet. Foto: Politiet

Under vitnemål fra to av Janne Jemtlands nærmeste venninner tidligere i uken kom det frem at hun ønsket skilsmisse fra ektemannen. En av venninnene forklarte at tobarnsmoren hadde laget en plan for hvordan hun skulle komme seg ut av ekteskapet og hva hun skulle foreta seg i tiden etterpå.

– Hun brukte lang tid på å legge en plan. Måtte finne riktig tid, sa venninnen.

I forkant av rettssaken fortalte Jannes bror Terje Opheim om hvordan han opplevde tiden etter at søsteren forsvant og hvordan det var å bo sammen med ektemannen som nå er tiltalt for å ha drept kona. Se dokumentaren her: