– Store tiltak i barnevernet i Land

Det kommer til å ta tid å få et forsvarlig barnevern i Land. Det sa Espen Lilleberg, midlertidig leder i Land Barnevernstjeneste, under en orientering til kommunestyret i Søndre Land mandag. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Lilleberg sier at det er satt gang kostbare tiltak i de to kommunene.