– Sølv til Norge er god trøst

– Det var like ved, men det ble for tøft for Edvald i den siste bakken. Men et sølv til Norge er en god trøst, det var en kjempeprestasjon av Kristoff, sier Erling Høyem, styreleder i Lillehammer Cykleklubb. Som også berømmer Lillehammer-fansen for god stemning under hele VM.