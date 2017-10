– Skoleansatt slo vårt barn med en planke

Det var Ringsaker Blad som først omtalte saken.

Eleven klatret opp på et brannslangeskap på skolen da den ansatte skal ha reagert. Ifølge foreldrene skal han da ha slått barnet deres med en planke.

Dette blir avvist av den ansatte.

– Hendelser siden 2012

Til NRK hevder en av foreldrene at det har vært flere liknende episoder med den samme ansatte siden 2012, og at skolen ikke har vist evne og vilje til å gripe inn.

De foresatte hevder også at rektor, under samtalen med foreldre om denne siste episoden, i stor grad skal ha stolt på versjonen til den ansatte.

– Denne episoden skjedde mandag, og i dag torsdag, har vi ennå ikke fått noen beklagelse eller opplevd noen ydmykhet fra skolen, sier en av foreldrene til NRK.

Rektoren ved skolen vil ikke kommentere saken, og viser videre til kommuneledelsen.

– Skal undersøkes

Assisterende rådmann i Ringsaker, Espen Hvalby, sier de grundig skal undersøke påstanden om at en ansatt skal ha utøvd vold mot en elev. Foto: Jorun Vang / NRK

Assisterende rådmann i Ringsaker kommune, Espen Hvalby, lover at saken skal undersøkes grundig, og understreker at en enhver form for vold ved skoler er helt uakseptabel, uansett hendelsesforløp.

– Er den ansatte suspendert?

– Nei, han har inntil videre fått andre arbeidsoppgaver utenfor skolens område.

Kommunen understreker at vedkommende ikke er en del av skolens pedagogiske personale.

– Vi i kommuneledelsen er ikke kjent med at det skulle være flere episoder tilbake i tid. Det samme gjelder påstanden om at skolen ikke har grepet fatt i dette, sier Hvalby.

Hevder de har bildebevis

Foreldrene har anmeldt saken til politiet, og sier at de har bildebevis fra skulder og rygg på barnet, der det skal være merker etter slaget med planken.

Politijurist Sten Floor Nelson i Innlandet politidistrikt sier til Ringsaker Blad at de etterforsker saken.

– Vi har besluttet å iverksette etterforskning. Saker hvor det er snakk om mindreårige og mulig vold blir prioritert. Fornærmede vil på grunn av sin unge alder bli avhørt ved Barnas Hus i Hamar. Vi skal også avhøre vitner og gjennomføre vanlig etterforskning, sier han til avisen.

I dag sender skolen ut et informasjonsskriv til alle foreldrene. I tillegg blir temaet tatt opp med elevene ved skolen.

Opplæringsloven er nettopp blitt oppdatert med en skjerpet aktivitetsplikt når ansatte ved en skole får kjennskap til at andre ansatte har krenket en elev. Paragraf 9 A-5 krever at dette med en gang skal varsles til rektor, og at dette skal varsles videre til skoleeieren, dvs. kommunen.

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med den ansatte.