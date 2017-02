– Skal ikke brukes tvang

I går ble det kjent at dagens 19 fylker trolig blir til ti eller elleve nye regioner. Hedmark og Oppland blir slått sammen til ett stort fylke.

Stortingsrepresentant fra Oppland Venstre, Kjetil Kjenseth, bekreftet i går kveld at det er flertall på Stortinget for en sammenslåing av Hedmark og Oppland.

– Stortinget bruker sin styringsrett til å etablere strukturer for mellomnivået. Det er på tide for staten har så langt vært inndelt i 47 ulike inndelinger og med 18 fylker i tillegg har det vært grobunn for en storstilt sentralisering, sier Kjenseth.

Mener avgjørelsen er riktig

Kjenseth mener det er riktig at Innlandet blir den nye regionen.

– Alternativet vi stod i, var å avvikle fylkeskommunene helt. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker det. For Venstre sin del mener vi det er viktig å holde seg på et mellomnivå for å ha et nivå å desentralisere og fordele makt og oppgaver til slik at vi kan strukturere landet hensiktsmessig, sier Kjenseth.

TROLIG SAMMENSLÅTT: Hedmark og Oppland blir trolig slått sammen til ett stort fylke. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Ifølge Kjenseth blir det ingen sammenslåinger av kommuner som ble enig frivillig. Det skal heller ikke brukes tvang, sier Kjenseth.

– Sammenslåing innebærer at oppgavene som de to fylkene driver, i hovedsak å drive videregående skoler og to busselskaper, samt en god del innenfor kultur. det blir en felles eier for den aktiviteten. aktuelt å overføre en del anadre oppgaver etter hvert. skal se på det til våren.

Like før jul i fjor stemte både fylkestinget i Hedmark og Oppland «nei» til å slå seg sammen til ett fylke.

– Hverken fylkestinget i Oppland eller fylkeskommunen ønsker dette. Hva tenker du om det?

– Flertallene ønsket ikke det, nei. Vi har lagt merke til at flertallet ikke har ønsket det i Hedmark og Oppland, men nå er det på tide at vi kommer oss videre, bruker kreftene felles og bruker den muligheten vi åpenbart har til å være en del av det grønne skiftet og forvalte de store ressursene vi har på en bedre måte, sier Kjenseth.

Ti regioner Ekspandér faktaboks Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Vedtak kommer trolig ved påsketider

Regjeringspartiene skal nå legge frem forslaget for Stortinget. Et vedtak kommer trolig ved påsketider.

– Vi får se om andre partier velger å støtte en sånn inndeling. Det var alle andre enn regjeringespartinee som stemte for regionreform i fjor. Det blir spennende å se om de er villige til å ta et ansvar for den nye inndelingen.

– Forventer du at det blir en kamp?

– Nei. jeg ser ikke for meg det når vi er enige nå, sier Kjenseth.