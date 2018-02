– Vi har ikke fått noen avklaring. Situasjonen er fortsatt uavklart, sa aktor Arne Ingvald Dymbe til pressen like før 12.30 tirsdag ettermiddag. Retten skal ta en ny vurdering av den videre saksgangen klokken 13.

Etter å ha fått problemer med lavt blodsukker to ganger på 45 minutter, ble den 46 år gamle kvinnen som er tiltalt for grov omsorgssvikt mot datteren fraktet fra retten i ambulanse.

– Hun hadde et kvalifisert blodsukkerfall som kan være truende, sier kvinnens forsvarer Aasmund Olav Sandland etter at kvinnen ble hentet av ambulanse i Gjøvik tingrett.

Tre kvarter etter at retten ble satt i Gjøvik tingrett, fikk den tiltalt kvinnen problemer med lavt blodsukker for andre gang på kort tid. Etter anbefaling fra rettens sakkyndige, ble ambulanse tilkalt. Like etter klokken 10 ble kvinnen fraktet til sykehus. Hun gikk selv inn i ambulansen.

– Det er uheldig med en ny utsettelse. Nå må vi vente og se hvordan situasjonen er, sier aktor Arne Ingvald Dymbe om hva som vil skje videre i saken.

RINGER: Kvinnens forsvarer Sandland ringte etter ambulanse etter råd fra rettspsykiatrisk sakkyndig Terje Tørrisen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hadde problemer fra start

12 minutter ut i sin forklaring, ba 46-åringen om pause på grunn av problemer med lavt blodsukker. Etter en kort pause ga dommer Pål Prestesæter ordet til aktor Dymbe som startet sin utspørring av kvinnen. Hun ga umiddelbart uttrykk for at hun igjen hadde lavt blodsukker. Retten tok derfor en ny pause.

46-åringen startet sin forklaring mandag morgen om hva som skjedde da hun og datteren flyttet til hytta på Beitostølen noen måneder før 13-åringen døde. Moren sa hun gjerne ville forklare seg og at hun ville gjøre sitt beste for å gjennomføre.

Kvinnen har tidligere gitt begrenset forklaring, men det er ikke foretatt såkalte konfronterende avhør ettersom kvinnen kun har avgitt fri forklaring.

FORKLARER SEG: Den tiltalte 46-åringen skal forklare seg for retten tirsdag. To dager er satt av til kvinnens forklaring. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dramatisk start

Rettssaken mot den 46 år gamle kvinnen startet på nytt mandag etter å ha blitt avbrutt da den opprinnelig startet i april 2017. Kort tid etter at aktor begynte å lese opp tiltalen mot kvinnen, brast hun ut i høylytt gråt. Dymbe fortsatte å lese opp tiltalen og begynte på sitt innledningsforedrag uten å stoppe. Etter ca. 30 minutter brøt kvinnen sammen og sa hun holdt på å gå i bakken.

Etter en kort pause besluttet retten at kvinnen kunne følge hovedforhandlingene fra et tilstøtende rom.

PÅ GANGEN: Kvinnens forsvarere Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland i samtale med aktor Arne Ingvald Dymbe og medaktor Mari Lauritzen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Usikkert hva som vil skje

Etter at saken ble avbrutt i fjor, har det vært stilt spørsmål ved om kvinnen er i stand til å gjennomføre rettssaken. Hva som vil skje dersom kvinnen ikke klarer å forklare seg er usikkert.

Aktor Arne Ingvald Dymbe mener saken kan gå uten kvinnen til stede. Det er hennes forsvarere uenig i. De mener hun har rett til å forsvare seg og at en eventuell rettssak uten henne, vil stride med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

I høst ble 46-åringen undersøkt av den rettsoppnevnte psykiateren Synne Sørheim, som konkluderte med at hun var i stand til å stille i retten, med visse tilpasninger.

Kvinnens forsvarer har fått psykolog Atle Austad til å vurdere sin klients helsetilstand. Han konkluderte ifølge Dagbladet at hun lider av PTSD, posttraumatisk stress, og at hun ikke ville tåle å møte i retten.

Dette avvises av to andre psykiatriske rapporter. Rettens sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud, mener den tiltalte ikke oppfyller kravene til PTSD og at hun vil kunne klare å kontrollere diabetesen sin under hovedforhandlingen.

STORT MEDIEOPPBUD: Et stort pressekorps følger saken i Gjøvik tingrett. Foto: Alexander Nordby / NRK

Alvorlig tiltale

Kvinnen er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvik etter at den 13 år gamle datteren Angelica døde av avmagring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. De to hadde da oppholdt seg på hytta i flere måneder og hatt begrenset kontakt med andre. Aktoratet mener moren bevisst unnlot å ta imot hjelp fra helsevesenet.

Ettersom tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel.