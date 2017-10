– Rart, men fint å være på skolen på en søndag

LILLEHAMMER (NRK): Maja, Johannes og Vilde er tre av ungene som stilte opp for TV-aksjonen på Søre Ål skole søndag ettermiddag. To timer av tv-sendinga på NRK1 gikk direkte herfra, og ungene bidro på flere ulike måter for å samle inn penger til barn i områder preget av krig og konflikter, slik at de skal få utdanning.

SKOLEKOR: Ungene ved Søre Ål skole stilte opp i skolekoret for TV-aksjonen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Ved siden av å gå med bøsser i bydelen løp ungene Unicef- runden. De byttet på å løpe i de to timene sendinga varte, til en fastsatt pris per runde. Pengene går til barn som bor i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

HINDERLØYPE: Elevene byttet på å løpe i to timer i strekk for å samle inn strekk for å samle inn penger. Foto: Alexander Nordby / NRK

Pengene kommer frem

IMPONERT: Generalsekretær i Unicef, Camilla Viken er imponert over innsatsen ved Søre Ål skole. Foto: Alexander Nordby / NRK

Generalsekretær i Unicef, Camilla Viken tok turen til Lillehammer i dag, og er glad for aktiviteten og engasjementet på Søre Ål skole. Hun forsikrer at pengene kommer frem dit de skal. – Alle landene som får penger må rapportere til oss på pengebruken og resultatene de oppnår, sier hun.

SØSTRE PÅ JOBB: Heidi Bogevold Fallon og Vibecke Bogevold er søstre som begge er engasjerte i TV-aksjonen på Søre Ål. Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

–Dette er årets beste dag!

Vibecke Bogevold er mor til en av elevene, og sammen med søsteren Heidi jobber hun for tv-aksjonen hvert år. For meg er dette en svært viktig dag, sier hun. – Jeg føler meg så heldig som kan få være med! Vi har det så fantastisk godt i dette landet med våre opp- og nedturer, at det å bruke noen timer en dag i året til å bidra til at andre mennesker skal få det bedre gjør at jeg føler meg veldig beæret, sier hun.

–Jeg har reist litt rundt i verden og sett mye som ikke alltid er så bra, så jeg synes det er fantastisk å få lov til å bidra.

Vibeckes søster, Heidi Bogevold Fallon er områdeleder for TV-aksjonen i Søre Ål. Vi er heldige her som har mange trofaste bøssebærere som kommer igjen år etter år, forteller hun. – Folk vil gjerne gjøre en god innsats for andre!