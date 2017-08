– Politikarane har ikkje peiling på bygda!

Ein mann ligg med overkroppen under ein gammal, svart Volvo Amazon, når NRK tilfeldig svingar inn på det overgrodde tunet like ved Lundersæter på Finnskogen. Vi er ute for å snakke med dei Framstegspartiet kallar «folk flest», og følger eit heimesnikra skilt med påskrifta «Brukthandel» frå Riksveg 202 og inn på skogsvegen som fører oss fram til det som viser seg å vere ein nedlagd skule mellom mørke tre.

– Velkommen til Skogen, seier mannen som reiser seg, og presenterer seg som Nils Thore Jansson.

«Norge stemmer»

I to program kalla «Norge stemmer» skal NRK prøve å finne ut korleis politikken i Noreg eigentleg påverkar kvardagen til folk. Med lokale innslag frå heile landet vil vi prøve å vise korleis politiske val pregar liva til nordmenna, og få politikarane til å diskutere dette.

Det første programmet blir vist på NRK1 i kveld klokka 2130, og tema for sendinga er sentralisering og klima.

– Kva er viktig for deg?

Nils Thore Jansson tenner rullingsen som har vaka i munnvika gjennom den korte samtala. På tunet står fleire nedstrippa bilar og motorsyklar, og eit stort amerikansk sørstatsflagg prydar den eine veggen på det som tilsynelatande er eit kombinert vedskjul og verkstad.

–Vi har klubblokale for AmCar-klubben her, seier Jansson. «Rötna Drivers». Og så sel eg litt antikvitetar og anna skrot.

Han fortel at han kjøpte skulen for ein del år sidan fordi han vart så lei alt maset i byen.

– Byen, det er Kongsvinger, det altså.

Vi forklarar ærendet vårt; at vi er ute for å samle synspunkt til «Norge stemmer». At vi vil finne ut kva folk eigentleg er opptekne av før valet.

Sjå fleire Stemmer på nrk.no/ho

– Då er de komne til rette plassen, flirer Jansson, og bed oss bli med inn i verkstaden der han mekkar på ein gammal moped for ein slektning.

– Eg har meiningar om mangt eg, og kanskje særleg om politikarar som sit inne byen og trur dei har greie på livet på bygda. Det har dei ikkje, og no skal eg fortelje dykk kvifor!

I denne videoen fortel Nils Thore Jansson kva han er oppteken av: