– Det har jo vært kjent gjennom media at avdøde var i live da kroppen hans ble satt fyr på. Dette bringer jo inn en mer alvorlig dimensjon enn i andre drapssaker, sier statsadvokat Thorbjørn Klundsæter.

Det var i september i fjor at Nils Olav Bakken fra Dokka ble funnet kraftig forbrent og drept i et bål i Søndre Land. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent.

Den antatte hovedmannen, en mann på 36 år, har erkjent å ha begått drapet sammen med de to andre. En kvinne (44), som er ekskjæreste med 36-åringen, og hennes sønn (20) nekter straffskyld.

OFFER FOR DRAPSHANDLING: Nils Olav Bakken fra Dokka. Foto: Privat / Politiet

14 vitner for den ene, ingen for de andre

Kvinnen stiller med hele 14 vitner, mens de to andre ikke har påberopt seg noen vitner i det hele tatt. Påtalemyndigheten skal bruke tre vitner til å belyse saken.

Mandag skal aktor ha sitt innledningsforedrag, og etter det skal 36-åringen ha sin forklaring.

36-åringen mener altså at de to andre har medvirket til drapet, men dette har de to avvist. Det er derfor knyttet spenning til hvordan han mener at de to helt konkret har deltatt i den brutale behandlingen av Bakken.

Tilhørte ikke samme miljø

På et tidlig tidspunkt i etterforskningen var en av politiets teorier at den eller de som hadde utført drapet tilhørte det samme rusbelastede miljøet som avdøde. Dette viste seg ikke å være riktig.

De tilhører riktignok samme lokalsamfunn, men er ikke en del av det tunge rusmiljøet som Bakken var en del av på Dokka.

Spørsmålet blir da hvilket motiv som kan ligge bak dette drapet. Det kan kanskje komme fram allerede på mandag.

Befaring på åstedet

Neste uke blir det befaring på åstedet, som ligger ca. 25 minutters kjøring fra Dokka. Der vil retten få høre hva de tiltalte har i si, i tillegg til at kriminaltekniske funn vil blir forklart av politiet.

Hvis alt går etter planen, skal de to partenes prosedyrer være avsluttet tordag og fredag neste uke.