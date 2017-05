– NRK-anda har klekket flere unger

NRK sender fugleklekking på direkten , og ca. kl. 10.45 i dag tittet to av ungene fram.

Vi har bedt lytterne og leserne å foreslå navn på moren, som gjennom 35 dager har ruget på eggene, med et kamera hengende over seg. Juryen valgte ut «Anna Lovinda».

– Klekkes i løpet av dagen

Fugleentusiast Helge Grønlien på Fåberg i Lillehammer har laget reirkasser til laksanda i over 30 år, men dette er første gang han kan følge ruging og klekking direkte.

– Jeg regner med at alle eggene klekkes i løpet av dagen, kanskje i løpet av 5–6 timer, sier Grønlien.

Men – det er et fremmed egg der. En kvinand har nemlig vært innom og lagt et av sine egg i reiret. Den pleier å legge egg i andres reir, og denne skulle vært klekket ut for fem dager siden.

– Jeg vil anta at dette egget ikke er befruktet, og at det derfor ikke er klekket ut. Det skjer med ca. 10 prosent av eggene, sier Grønlien.

Millionprosjekt om elva

Laksanda er en av aktørene i en stor dokumentarserie om Glommavassdraget som skal sendes over nyttår. Geir Randby, NRK Hedmark og Oppland, står bak serien som har seks episoder.

– Målet er å vise noe av den fantastiske naturen vi har i Norge, og at flere forstår hvor viktig det er å ta vare på den. Jeg tror vi har glemt hvor viktig elvene er for oss, sier Randby.

Glommavassdraget er Norges største og lengste vassdrag og inkluderer elvene Glomma, Lågen og Vorma med bielver, samt en rekke større og mindre innsjøer. Første episode sendes i januar 2018.