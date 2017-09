– Minner meg om Hitler-Tyskland

– Eg blir verkeleg vettskremt, og det minner meg faktisk om stemningar eg opplevde som barn og ungdom i Hitler-Tyskland. Eg er veldig lei meg for å seie det, men det er slik det er. Eg opplever det på den måten.

88 år gamle Elisabeth Sparstad står i urtehagen ho deler med dottera i Vang i Valdres. Ho er ei av fleire veljarar NRK har snakka med i prosjektet «Stemmer». Målet er å prøve å finne ut kva som er viktig for folk før dei skal stemme 11. september.

Flyktning i eige land

Sjølv var Elisabeth fire år då Adolf Hitler vann Riksdagsvalet i Tyskland i 1933. Familien budde i dei tyskspråklege delane av det noverande Polen, og etter kvart som ho vart eldre forstod ho at alt ikkje var som det burde vere i landet ho vaks opp i.

I 1944 flykta 15 år gamle Elisabeth saman med mor og tre søsken for å sleppe unna framrykkinga til den Røde Armé, og då krigen endeleg var over var familien interne flyktningar i eit knust Tyskland, utan moglegheit til å vende tilbake til heimane sine som no vart liggjande i eit kommunistisk Polen.

I 1953 emigrerte ho til Noreg, og etter mange år i Oslo kom Elisabeth til Vang i Valdres i 1970. Der har ho budd sidan.

Engasjement for flyktningane

– Det er viktig at det partiet eg skal stemme på har eit godt hjarte for flyktningane, svarar Elisabeth på spørsmålet om kva som er avgjerande for henne før valet.

Sjølv har ho undervist flyktningar og asylsøkjarar i Vang i ei årrekkje, og blitt godt kjent med mange av dei.

– Det er menneske som har same bagasje som meg, som har opplevd same smerte og same skuffelse. Så det er ganske nærliggande at eg identifiserer meg med dei.

Elisabeth Sparstad har leia friundervisninga, vore kultursekretær og drive staudegartneri ved sida av. Ho har også skreve fleire undervisingsbøker og romanar.

Åtvarar mot tonen i innvandringsdebatten

No er ho opprørt over det ho opplever som ein kald og kynisk tone i omtalen av menneske på flukt. Ein tone ho meiner breier om seg i Europa og USA, og som no også har nådd den norske valkampen. Ikkje minst i kommentarfelta i sosiale medier.

– Der har det vippa over i ein stadig meir negativ tone. Det verkar som om mange ikkje har noko grense lenger når det gjeld omtale av innvandrarar og flyktningar. Det er ein måte å dehumanisere medmenneska våre på som eg er livredd. For eg har sett det før, og veit kva det kan ende med.

I 2015 fekk Elisabeth Sparstad Kongens fortenestmedalje for innsatsen sin i Vangssamfunnet.