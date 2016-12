– Ministerens støtte betyr mye

Styreleder for Høgskolen i Innlandet, Elin Nesje Vestli, sier det betyr mye at kunnskapsministeren støtter planene om et Innlandsuniversitet. Høgskolene i Hedmark og Lillehammer fusjonerer fra nyttår og vil søke om å bli universitet ila. tre år.