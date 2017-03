– Kan komme 80 cm snø i fjellet

Det er meldt ruskevær langs kysten, og det er også sendt ut OBS-varsel for fjellovergangene i sør. Over Strynefjellet er det foreløpig kolonnekjøring, men Vidar Sanden i Mesta, sier at fjellovergangen kan bli stengt på kort varsel.

Strynefjellet kan bli stengt på kort varsel på grunn av uvær. Foto: Web-kamera Statens Vegvesen

– Det er redusert sikt på grunn av sterk vind. Akkurat nå blåser det opp mot 19 meter i sekundet, og det er enda sterkere i kastene. Fra klokken 22 i kveld skal vinden øke og komme opp i 24 meter per sekund. Det er liten storm, og i tillegg er det meldt mye nedbør.

Ingen fjellovergangar har fri ferdsel - utsett køyreturen til torsdag

Ventet 80 cm med snø

Til sammen er det ventet opp mot 80 cm med snø i løpet av ett døgn. Det er ikke unormalt for mars måned, men det som er unormalt er at det foreløpig har vært lite snø i vinter.

Det er sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold og mye nedbør nærmeste døgnet. Foto: yr.no

– Været blir bare verre utover kvelden. Vinden øker på, og det er ventet liten storm i natt. Det blir verst ved midnatt og utover natten. Det blir fortsatt sterk kuling i morgentimene, og det er ikke ventet at det vil løye litt før på kvelden i morgen, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moksnes.

– Man kan nok ikke basere seg på å kjøre over før i morgen kveld, slik det ser ut nå. OBS-varselet går til i morgen kveld, så det ser ikke noe bedre ut foreløpig, sier Moksnes.

Vent med å kjøre til i morgen

Det var kun Filefjell som var åpen for fri ferdsel en periode torsdag kveld, men nå er det kolonnikjøring også der. Det er meldt om dårligere vær utover kvelden og natta, og erfaringsmessig så vil fjellovergangene stenge.

– En mulighet er å kjøre E 136 ved Lesja, men det er en veldig lang omvei, sier Sanden.

Slik er situasjonen over fjellovergangene klokken 20.00.

Riksveg 7 over Hardangervidda er stengt for alle

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet kolonnekjøring

Riksveg 15 Strynefjellet kolonnekjøring

Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt ut dagen

Fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland er stengt

Riksveg 15 over Strynefjellet er det kolonnekjøring

Fylkesveg 27 Venabygdsfjellet blir nattestengt fra klokka 22

E134 Haukelifjell har kolonnekjøring for alle

Fv 53 Tyin-Årdal er stengt

Sanden anbefaler folk å vente med å kjøre til i morgen, når vinden har løyet.

– Man gjør lurt i å vente, og følge med på værmeldingen. Det kan bli skikkelig uvær i natt. Stormen har vært godt varslet, så de som kjører over fjellet i kolonne nå har godt med drivstoff og er godt rustet til en tur over fjellet, sier Sanden.