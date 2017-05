– Kan ikke dømmes for et forsøk som ikke ble fullbyrdet

Engerdølen var en av de seks mennene som var tiltalt i ulvesaken fra Elverum. De var tiltalt for å ha forsøkt å gjennomføre en ulovlig ulvejakt, uten å lykkes.

Svein Ove Nordsveen hadde en perifer rolle i tiltalen.

Frifunnet

Ifølge tiltalen skal han ha forsøkt å skaffe hunder til jakta, men hundeeieren som ble spurt ble ikke med på jakta som ble gjennomført uten hunder. Ingen ulver ble skutt. Nordsveen var ikke med på jaktforsøket som foregikk i Elverum februar 2014.

Han ble frifunnet i lagmannsretten i fjor, men Høyesterett opphevet frifinnelsen fordi den mente at lagmannsretten hadde tolket loven feil.

Lagmannsretten måtte dermed behandle saken på nytt, og saken startet i Eidsivating lagmannsrett på onsdag.

ØKOKRIM: Politiadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli i samtale med spesialetterforsker Joachim Schjolden. Foto: Linda Vespestad / NRK

Nordsveen nektet straffskyld, noe han har gjort hele veien.

– Kan ikke dømmes

Hans forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen mener at Nordsveen ikke kan dømmes for et forsøk som det aldri ble noe av.

– Nordsveen er tiltalt for forsøk på medvirkning til medvirkning på forsøk på ulovlig felling av ulv, og det er en interessant juridisk konstellasjon som ikke jeg kan se er dekkende, sa Mejdell Jakobsen.

Nordsveen sa i sin forklaring at han hadde ringt en jeger med hunder som han kjente, og fortalte at det var observert «tre grå» i Strandbygda.

Nordsveen sa at det er vanlig i jaktmiljøet å ringe andre for å si ifra når det er observert ulv eller ulvespor, slik at ingen slipper hundene sine løse der fordi de da kan bli drept av ulv.

Økokrim mener at Nordsveen ringte for å skaffe hunder til jakta, men dette benekter Nordsveen.

Trene hunder

Han sa hensikten med å ringe var at hunde-eieren skulle få trene hundene sine i bånd og følge ulvesporene dagen etter. Det var ikke snakk om at hundene skulle være med på jakta, ifølge Nordsveen. Han forklarte at det er viktig å trene hundene på ulvespor på vinteren for å få et effektiv uttak i forbindelse med skadefelling på sommeren.

Økokrim mener at de har telefonopptak og meldinger som beviser at hundene skulle være med på jakta. Hundeeieren dro aldri til Elverum.

Ulvesaken startet i 2013 da politiet fikk et tips om ulovlig ulvejakt. Dette førte til at flere menn ble telefonavlyttet og endte i at seks menn ble tiltalt. Fem av de ble dømt i Sør-Østerdal tingrett i 2015.