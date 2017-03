– Jeg var oppi båten før jeg rakk å reagere, sier Stein Erik Aannerud i Redningsselskapet i Gjøvik.

Ånnerud er under opplæring for å bli båtfører på den nye luftputebåten til halvannen million kroner. Redningsselskapet tar nå i bruk en helt spesiell luftputebåt for å berge folk som får problemer på Mjøsisen. Båten som kan gå både til lands, til vanns og fraktes i lufta, er den første av sitt slag i Norge.

– Det er en veldig stor ressurs. Vi kan ta med båten og frakte den på henger eller ved hjelp av helikopter, sier Aannerud.

– Viser at vi trenger det

BEHOV: Stein Erik Aannerud mener luftputebåten er en stor ressurs. Foto: Arvid Torsgaard / NRK

En rekke personer har hatt behov for å bli reddet opp fra Mjøsa de siste årene. I 2007 måtte en far og hans syv år gamle datter bli plukket opp av redningsskøyta etter at seilbåten deres kantret. I 2015 måtte en kvinne reddes opp av vannet etter å ha falt fra en brygge i Hamar.

For to år siden ble 16 skøyteløpere reddet fra et isflak etter at isen løsnet fra land. Den gang var det brannvesenet som rykket ut med båt. Det var denne hendelsen som utløste ideen bak den nye luftputebåten.

– Jeg gleder meg stort. Da kan vi ha helårsredning på Mjøsa. Det vi har sett i vinter viser at vi trenger det, sier Ånnerud.

REDNING: I dag trente Redningsselskapet på redningsaksjoner med luftputebåten. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Kan bety forskjell mellom liv og død

Den 800 kg tunge båten kan kjøre opp mot 40 knop og skal ha base på Gjøvik. Det er en stor fordel mener kommunikasjonssjefen i Redningsselskapet.

STOR BETYDNING: Kommunikasjonssjef Frode Pedersen tror båten kan få en stor betydning for sikkerheten i Innlandet. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Den kan bety forskjell mellom liv og død. Hvis noen skulle gå gjennom isen, kan vi være der ganske raskt, sier Frode Pedersen.

Han mener luftputebåten som allerede brukes i våre naboland kan redde liv både på sommer- og vinterstid.

– Det er fint for alle de som bruker Mjøsa på vinteren til å gå på ski og skøyter, og ikke minst til å isfiske. Hvis vi kan gjøre naturen tryggere er det veldig fint, sier Pedersen.