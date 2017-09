– Jeg ser ut som en panda, men det kunne gått verre!

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først:

Det var under kampen mellom Gjøvik Hockey og Nidaros fredag kveld at det kunne gått riktig ille for materialforvalteren for Gjøvik Hockey.

– Kom rett imot meg

Finn forteller hva som skjedde:

- Vår kaptein Cato Ødegård vinner pucken, og slår den ut av sonen. Jeg står på sidelinja og ser det, men så kommer dommeren i veien. Jeg ser ikke hvor pucken blir av før dommeren bøyer seg ned. Da ser jeg at pucken er på veg rett imot meg, og så smeller det!

Det forteller Finn Thorvald Simenstad, fire dager etter kampen i Fjellhallen som bokstavelig talt har merket ham. Et stygt kutt midt i panna som er sydd sammen med åtte sting, og en solid blåveis på hvert øye forteller sitt om sammenstøtet.

Selv er han glad for at det tross alt ikke gikk verre.

– Det rant en del blod ut fra panna, så jeg tok et håndkle vi bruker hvis en av spillerne skader seg og klemte imot såret før jeg fikk behandling av lege.

Og Finn kastet ikke inn håndkleet til tross for smellen, for deretter var han klar for resten av kampen:

- Jeg rakk heldigvis å være tilbake til 3. periode, sier han.

Heldig, tross alt

Det har skjedd dødsulykker ved at publikum har blitt truffet av en puck i ansiktet.

Finn Thorvald Simenstad sier han føler at han har vært heldig med hvor pucken traff, når det først gikk så galt. Dette ville gått mye verre om jeg hadde blitt truffet i øyet eller tinningen, sier han.

– Jeg har fått to blå rundinger rundt øya så jeg ser ut som en pandabjørn, men det går det tross alt an å leve med, sier han.